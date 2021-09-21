Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında

21.09.2021 20:12
Son dakika 3. sayfa: Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında, System.String[]

Son dakika haberi... - Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya çekmek için maskesine gizli kamera, kulağına da "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı yerleştiren kişi ve suç ortağı adliyeye sevk edildi.

- Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında

KIRIKKALE - Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya çekmek için maskesine gizli kamera, kulağına da "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı yerleştiren kişi ve suç ortağı adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi'nde yapılan yazılı ehliyet sınavına giren S.A. kopya çekebilmek için görüntülü ve sesli olarak iletişim sağlayabileceği bir düzenek kurdu. Şahıs, sınav esnasında maskesinin altındaki gizli kamera sayesinde soruları karşı tarafa görüntülü olarak iletti. Kulağındaki "böcek" adı verilen özel dinleme cihazıyla da cevapları alan S.A, bu şekilde soruları yanıtladı.

Sınav esnasında görevli öğretmenler tarafından durumun fark edilmesinin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından S.A. gözaltına alındı. Kulağındaki "böcek" cihazının çıkartılması için S.A., Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık görevlilerince, kulağındaki "böcek" cımbız yardımıyla çıkartıldı. Hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürülen S.A.'nın suç ortağı H.K. da KOM polisi tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesinde ifadesi alınan S.A. ile H.K., sağlık kontrollerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

Son dakika 3. sayfa: Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında
Son dakika 3. sayfa: Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında
Son dakika 3. sayfa: Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında
Son dakika 3. sayfa: Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırıkkale, E sınav, Ehliyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler 19:57 Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum 19:40 Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı 19:28 Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı
Ameliyat için hastasından 15 bin TL isteyen profesör suçüstü yakalandı 19:13 Ameliyat için hastasından 15 bin TL isteyen profesör suçüstü yakalandı Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler 18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi 40 yaşındaki orman işçisinin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu 18:14 40 yaşındaki orman işçisinin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu
Karantinayı ihlal eden adamla, doktor arasında 17:36 Karantinayı ihlal eden adamla, doktor arasında "ilaç yazma" tartışması yaşandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 17:03 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi
18:53 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
18:38 Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
Galatasaray taraftarı, eleştirilerin odağındaki Fatih Terim'in eline yapışıp resmen yalvardı: Sakın takımı bırakmayın Galatasaray taraftarı, eleştirilerin odağındaki Fatih Terim'in eline yapışıp resmen yalvardı: Sakın takımı bırakmayın         
20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diploması trafiği! Liderlerle peş peşe görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diploması trafiği! Liderlerle peş peşe görüştü         
19:43
Güvercin tartışmasında silahına sarılan şahıs, pompalıyla arkadaşını vurdu Güvercin tartışmasında silahına sarılan şahıs, pompalıyla arkadaşını vurdu         
19:29
Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem         
19:16
Kara Kartal, Vodafone Park'ta kayıp istemiyor! Beşiktaş-Adana Demirspor maçı başladı Kara Kartal, Vodafone Park'ta kayıp istemiyor! Beşiktaş-Adana Demirspor maçı başladı         
19:12
Kılıçdaroğlu, sosyal medyada Kılıçdaroğlu, sosyal medyada "CHP gelirse ne olacak" etiketine "CHP geliyor sevgili gençler" yazdı         
18:58
Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm         
17:45
Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor         
17:19
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor         
14:53
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 20:18:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement