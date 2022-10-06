Fatih'te binaya "örümcek adam" gibi tırmanan şüpheli kamerada - Son Dakika
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Fatih'te binaya "örümcek adam" gibi tırmanan şüpheli kamerada

06.10.2022 14:49

Fatih'te binaya "örümcek adam" gibi tırmanan şüpheli kamerada Örümcek adam gibi tırmanarak pencereden içeri giren hırsız evdekilerle karşılaşınca kaçmaya çalıştı Bir kişi hırsızı binaya tırmanırken görünce "in aşağı" diyerek bağırdı İki genç hırsızı yakalayarak polise teslim etti İstanbul...

Fatih'te binaya "örümcek adam" gibi tırmanan şüpheli kamerada

Örümcek adam gibi tırmanarak pencereden içeri giren hırsız evdekilerle karşılaşınca kaçmaya çalıştı

Bir kişi hırsızı binaya tırmanırken görünce "in aşağı" diyerek bağırdı

İki genç hırsızı yakalayarak polise teslim etti

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te bir binaya "örümcek adam" gibi tırmanarak pencereden içeri giren hırsız, ev sahipleriyle karşılaşınca kaçmaya çalıştı. Evden çıkarak sokağa inen şüpheli, bağırışmaları duyan iki genç tarafından yakalandı. Şüphelinin binaya tırmandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Haseki Sultan Mahallesi Ahmet Kahya Cami Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, isminin Rıdvan K. olduğu öğrenilen şüpheli, sokak üzerindeki bir binanın demir parmaklıklarına tutunarak tırmanmaya başladı. O sırada sokak üzerinde bulunan bir kişi, tırmanırken görünce "in aşağı" diyerek bağırdı. Bağırışlara aldırış etmeyen şüpheli, 3 katlı binanın ikinci katında bulunan daireye girdi. Evde bulunan yabancı uyruklu iki kadın, şüpheliyi görünce şoke oldu. Şüpheli evin kapısını açıp dışarı çıkarken kadınlar bağırmaya başladı. Dışarıda bekleyen iki genç, binadan çıkan şüpheliyi yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan Rıdvan K.'nın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Örümcek adam gibi tırmanan şüpheli kamerada

Şüphelinin binaya tırmandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli binaya tırmanırken cep telefonu kamerasıyla kayıt alan kişinin "in aşağıya" diye bağırdığı görülüyor. Bağırışlara aldırış etmeyen şüpheli dairenin içine giriyor.

"Kötü bir durum"

Mahalle sakinlerinden Osman Muhammed, "Gerçekten böyle bir durum yaşayacaksak sıkıntılı bir durum. Adam tırmanıyor, daha sonra daireye pencereden giriyor. Bu kötü bir durum. Ben şu anda çocuğumu annesi ile bırakıp işe gidiyorum" dedi.

"İki tane genç, hırsızı yakalamış"

Yaşanan olayı anlatan Mustafa Kemal Özgün, "Ben evde cam kenarında oturuyordum. Çocukların oradan bağırdığını gördüm. Üstü kırmızı elbiseli, zayıf bir çocuk korkuluklardan tırmanarak daireye girmeye çalışıyor. Ben oradan bağırınca alt kattaki komşular da geldi. Doğalgaz saatini okuyan kişi vardı. O görüyor ve onun fotoğraflarını çekiyor. Ben indim. İki tane genç, hırsızı yakalamış. Hırsız, merdivenlerden inmiş, gençlerde yakalamış. Uyuşturucu içmiş, kendinde değildi. Polisler daha sonra geldi, arkadan ters kelepçe yapıp götürdüler" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Fatih, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te binaya 'örümcek adam' gibi tırmanan şüpheli kamerada - Son Dakika

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