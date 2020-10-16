Son dakika haberleri: FETÖ'nün "Kozmik Oda" kumpası davasında karar açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: FETÖ'nün "Kozmik Oda" kumpası davasında karar açıklandı

16.10.2020 16:51

Son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Kozmik Oda" kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Kozmik Oda" kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 28 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 1 ay ile 10 yıla kadar hapis cezası verdi.

Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personeline FETÖ üyelerince kumpas kurulduğu gerekçesiyle 3'ü tutuklu 82 sanık hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetme", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iftira" suçlarından açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar ile bulundukları cezaevinden SEGBİS üzerinden bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı son sözleri soruldu. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Abdurrahman Bişgin, Hamdi Yeter ve Serdar Mercan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapse mahkum edilmesine karar verdi. Mahkeme, bu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Sanıklar Ebu Müslüm Öztürk, Halil Karacan, Hamza Bayındır, İbrahim Akbulut, İbrahim Fıçıcı, İlyas İcik, İlyas Varlı, Ömer Güneş, Rüstem Özbek, Serhat Yöş, Sinan Yıldız, Ümit Bek ve Yasin Öztürk'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, sanıklar Abdurrahman Sadık Yılmaz, Aziz Kaynak, Hasan Akdemir, Hanifi Cantenar, Haydar Erkoç, Hüseyin Taşyapar, İsmail Yılmaz, Teoman Ersoy ve Yüksel Pasenli'yi de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Mahkeme heyeti, dava sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen ve bu kapsamda örgüt hakkında bilgiler veren sanık Adem Eraslan'a 2 yıl 1 ay, sanık Necat Aksu'ya 2 yıl 6 ay ve sanık Hasan Yıldız'a ise 3 yıl 1 ay 15 gün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezası verdi. Heyet, aralarında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse'nin de bulunduğu 54 sanığın üzerlerine atılı suçlardan beraatına karar verdi. Mahkeme, Köse'nin "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk maksadıyla temin" suçundan delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

(Abdullah Sarica/İHA)

Son dakika haberleri: FETÖ'nün Kozmik Oda kumpası davasında karar açıklandı
Son dakika haberleri: FETÖ'nün Kozmik Oda kumpası davasında karar açıklandı
Son dakika haberleri: FETÖ'nün Kozmik Oda kumpası davasında karar açıklandı
Son dakika haberleri: FETÖ'nün Kozmik Oda kumpası davasında karar açıklandı
Son dakika haberleri: FETÖ'nün Kozmik Oda kumpası davasında karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Karar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: FETÖ'nün 'Kozmik Oda' kumpası davasında karar açıklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Savaş meydanında umduğunu bulamayan Paşinyan, Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için Avrupa'daki Ermenilere sarıldı Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı Türkiye S-400'lerin fitilini ateşledi iddiası! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Koronavirüs tedavisinde kullanılan antiviraller başarılı olmadı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Koronavirüs tedavisinde kullanılan antiviraller başarılı olmadı         
18:04
24 yaşındaki Derya, sahte alkolden öldü 24 yaşındaki Derya, sahte alkolden öldü         
17:21
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti         
17:15
Oyunseverlerin merakla beklediği açıklama geldi! İşte PlayStation 5'in Türkiye fiyatı Oyunseverlerin merakla beklediği açıklama geldi! İşte PlayStation 5'in Türkiye fiyatı         
17:07
Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var         
16:46
Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu         
16:01
Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor         
15:13
Bağcılar'da Bangladeşli öğrenciyi alıkoyup fidye isteyen şüpheliler yakalandı! Operasyon anı kamerada Bağcılar'da Bangladeşli öğrenciyi alıkoyup fidye isteyen şüpheliler yakalandı! Operasyon anı kamerada         
14:39
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı         
14:21
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti         
13:14
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu         
11:35
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 18:22:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: FETÖ'nün "Kozmik Oda" kumpası davasında karar açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei