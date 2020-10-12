İstanbul Maltepe'de servis minibüsleri denetlendi - Son Dakika

İstanbul Maltepe'de servis minibüsleri denetlendi
12.10.2020 10:40
- İstanbul Maltepe'de servis minibüsleri denetlendi İstanbul Maltepe'de polis ekipleri, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
- İstanbul Maltepe'de servis minibüsleri denetlendi
İSTANBUL - İstanbul Maltepe'de polis ekipleri, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti. Ekipler servis görevlilerine öğrencilerin ateşlerinin kontrol edilip edilmediğini de sordu.
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