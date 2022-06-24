Son dakika 3. sayfa: Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin görülen davaya devam edildi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin görülen davaya devam edildi

24.06.2022 15:39
Son dakika 3. sayfa: Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin görülen davaya devam edildi

Son dakika haberlerine göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolata kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatına kaybeden ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin görülen davaya bugün de devam edildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolata kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatına kaybeden ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin görülen davaya bugün de devam edildi.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Köksal ailesinin avukatlarının yanı sıra Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak görev yapan sanık Fatma Şahin, Koray Hozantaş ve sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Olay sonrası ilk olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında 'taksirle ölüme neden olma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istemişti.

'İfadeler hala alınmadı'

Davanın bugünkü duruşmasında, mahkemenin suç duyurusunda bulunduğu üretici 2 firma yetkilisi ile kantin işletmecisinin eşinin ifadesi alınamadığı için, dosya bilirkişiye gönderilmedi. Mahkeme, suç duyurusunda bulunulan firma yetkililerinin ifadelerinin alınamadığını yönünde bilgi alındığını, bu kişiler hakkında yürütülmesi istenilen soruşturma ile ilgili dosyaya evrak gelmediğini bildirdi. Duruşma, firma yetkilileri ve kantin işletmecisi Neşe Yavuz'un eşi Sefa Yavuz'la ilgili soruşturmanın akıbetinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sorulmasına karar verilerek ertelendi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, Fatma Şahin, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin görülen davaya devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin görülen davaya devam edildi - Son Dakika
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