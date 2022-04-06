Son dakika 3. sayfa: Otomobildeki eroin polisin dikkatinden kaçmadı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Otomobildeki eroin polisin dikkatinden kaçmadı

06.04.2022 12:18
Son dakika 3. sayfa: Otomobildeki eroin polisin dikkatinden kaçmadı

Son dakika haberine göre Konya'da Narkotik polisinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 7 kilo 587 gram eroin ele geçirildi.

Konya'da Narkotik polisinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 7 kilo 587 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince rutin yol uygulamasında seyir halinde olan iki araç şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği Lucky eşliğinde her iki araçta da arama yapıldı. Narkotik ekiplerince yapılan aramada bir aracın çeşitli yerlerine gizlenen 15 parça halinde 7 kilo 587 gram eroin maddesi ele geçirilerek el konuldu. Uyuşturucu madde ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek suçlarından gözaltına alınan şüpheliler emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Narkotik, Tragger, Konya, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Otomobildeki eroin polisin dikkatinden kaçmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Otomobildeki eroin polisin dikkatinden kaçmadı - Son Dakika
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