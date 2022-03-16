Son dakika 3. sayfa: Trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki genç kız yaşamam tutunamadı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki genç kız yaşamam tutunamadı

16.03.2022 11:01
Son dakika 3. sayfa: Trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki genç kız yaşamam tutunamadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'de geçtiğimiz gün 2 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada yaralanan 19 yaşındaki genç kız, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli'de geçtiğimiz gün 2 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada yaralanan 19 yaşındaki genç kız, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Mumcu Caddesi'nde kavşakta H.Y. idaresindeki 20 AGE 021 plakalı otomobille, Fatma D. yönetimindeki 20 ARS 060 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler ve sağlık ekipleri sürücü H.Y.'nin kullandığı otomobilde bulunan 13 yaşındaki kızı Y.Y. ile 19 yaşındaki İrem Cenik yaralı olarak ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü H.Y.'nin ehliyetsiz ve suç kaydının olduğu belirlenmesi üzerine gözaltına alındı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan İrem Cenik, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Cenik, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna sevk edildi. Cenik'in cenazesi yakınları tarafından Buldan ilçesinde dün ikindi namazına müteakip Buldan Mezarlığına defnedildi. - DENİZLİ

Son dakika 3. sayfa: Trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki genç kız yaşamam tutunamadı

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Denizli'de trafik kazasında yaralanan genç kız, hastanede hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazasında yaralanan genç kız, hastanede hayatını kaybetti Merkezefendi'den taraftara teşekkür Merkezefendi'den taraftara teşekkür

Merkezefendi, Yenişehir, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki genç kız yaşamam tutunamadı - Son Dakika


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