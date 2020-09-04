Son dakika 3. sayfa: Zonguldak'ta feci kaza: İmam takla atan araçtan sağ çıktı - Son Dakika

Zonguldak'ta feci kaza: İmam takla atan araçtan sağ çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta seyir halinde olan otomobil sürücüsü imam direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Araçta sıkışan imamın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay, Ankara - Bartın Karayolu üzerinde kaza meydana geldi. İddiaya göre Çaycuma ilçesinde Saltukova istikametine gitmekte olan Mehmet İnce idaresindeki 06 AC 1188 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çapmanın etkisiyle takla atarak karşı şeride geçti. Kazanın etkisiyle araç sıkışan araç sürücüsü Çaycuma itfaiyesi uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayağı kırılan sürücüsü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan araç sürücüsü Mehmet İnce'nin Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi Hacılar Köyünde İmam olarak görev yaptı öğrenildi.