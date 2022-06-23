Kayıp Üniversite Öğrencisi Ali Kemal Yüce'nin Cansız Bedeni Bulundu

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Kocaeli'de 15 Haziran'dan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce'nin (22) cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul Maltepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Ali Kemal Yüce'den 15 Haziran'dan beri haber alınamıyordu. Yüce'nin ailesinin kayıp başvurusu üzerine 8 gündür arama çalışmaları yürütülüyordu. Ali Kemal Yüce en son Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde görülmüş ve cep telefonundan da en son burada sinyal alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, bugün Yüce'nin cansız bedeni, Kandıra ilçesinin Kefken Mahallesi Kumcağız mevkisindeki ormanlık alanda bulundu. Yüce'nin tabanca ile başından vurulmuş halde bulunduğu öğrenildi. Yüce'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

15 HAZİRAN'DAN BERİ ARANIYORDU

Ailesinin haber alamadığı için kayıp başvurusu yaptığı üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce'ye ait telefonun Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sinyal verdiği tespit edilmiş, gelişme üzerine ekipler Kandıra'nın Kefken bölgesinde arama çalışmasını yoğunlaştırmıştı. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşayan İstanbul Maltepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Ali Kemal Yüce'nin kaybolmadan önce ailesine not bıraktığı ve Kandıra'da silah aldığı da öğrenilmişti.