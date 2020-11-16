Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis - Son Dakika

Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis

16.11.2020 18:58
Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, intihar eden Emre Y.'ye (23) 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan akrabası Vedat Tarhan (69), 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, intihar eden Emre Y.'ye (23) 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan akrabası Vedat Tarhan (69), 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çorlu'da, 9 yaşından itibaren, 9 yıl boyunca akrabası Vedat Tarhan'ın cinsel istismarına uğrayan Emre Y., geçen yıl 29 Nisan günü, 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. İntihar etmeden 1 ay önce ailesine, 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Tarhan'ın 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklayan Emre Y.'nin, sanık ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeye ait ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu, ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı.

Emre Y.'nin intiharından sonra gözaltına alınan ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' gerekçesiyle tutuklanan Vedat Tarhan, 3 ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi.Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Vedat Tarhan, geçen yıl 19 Ağustos'ta Çanakkale'de yakalanıp, tutuklandı. Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen duruşmada savcı, Tarhan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.Bugün Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10'uncu duruşmaya  tutuklu sanık Vedat Tarhan, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Emre Y.'nin anne ve ablaları ile Tekirdağ Kadın Meclisi üyelerinin katıldığı duruşma basına ve izleyicilere kapalı gerçekleşti. Duruşmada son savunmasını yapan Vedat Tarhan, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Ben suçsuzum, Allah katında da içim rahat. Beraatımı talep ediyorum" dedi.Mahkeme, 'Çocuğun nitelikli istismarı' suçundan Vedat Tarhan'ı herhangi bir indirime gitmeden 26 yıl hapis cezası verdi.AİLE GÖZYAŞLARI DÖKTÜDuruşmanın ardından Emre Yıldır'ın ailesi, sevinçle karşıladı. Yıldır'ın annesi, babası ve ablaları gözyaşları döktü. Emre'nin ablası Derya Gür, "Bugün güneş Emre için doğdu. Bu adamın bu cezayı bu istismarı ve tecavüzü işlediği artık kesin ve net. Ses kaydını yüce heyet kanıt olarak kabul etmiştir. Tabii ki ağırlaştırılmış müebbet istiyorduk ama yüce heyet sağolsun bugün bizi dinledi. Kardeşim rahat uyuyacak artık" dedi.'BUGÜN ADALET SAĞLANDIEmre'nin ailesinin avukatı Merve Uçanok, sanık hakkında indirim uygulanmadan 26 yıl hapis cezası verildiğini belirterek, "Sanığın tutukluluk hali de devam ediyor. Evet biz mutluyuz, çünkü suçun sanık tarafından işlendiğinin tespiti ve sanığın cezalandırılması bizim önemliydi ve bu oldu. Biliyorsunuz Emre hayattayken başlatmıştı bu hukuk savaşını ve annesine, 'anne ben kirlendim, yıkanıyorum, yıkanıyorum ama temizlenemiyorum' diyordu. 'Anne, benim için artık güneş doğsun' diyordu. 'Anne artık adalet sağlansın' diyordu. Evet bugün adalet sağlandı. Geç oldu belki ama bugün adalet sağlandı. Emre aramızda yok belki ama bugün adalet sağlandı. O yüzden Emre'miz mezarında rahat uyusun ve bu dava bütün mağdur çocuklara umut ışığı olsun. Bunu canı gönülden diliyorum" dedi.Emre Yıldır'ın annesi Hülya Oya Yıldır, yargılama sürecinde yanlarında olan herkesi teşekkür ederek, "Yavruma artık güneş doğacak, yatağında rahat yatacak" dedi.'KARDEŞİM İÇİN GÜNEŞ DOĞDU'

Emre'nin ablası Derya Gür, "Yüce adaletimiz ses kaydını ve olanları kabul etti. Bir zincirleme suç olarak kabul etti. Bu bizim için çok önemli bir şey. Çünkü bu adamın bu suçu işlediği kesinleşti. Evet 26 yıl ceza aldı, iyi hal indirimi uygulanmadı. Bu çok önemli. Çünkü karşı taraf hiçbir şekilde bu eylemlerin gerçekleştirilmediğini, iftira olduğunu söylüyordu. Tabii ki ağırlaştırılmış müebbet istiyorduk ama kardeşim için bu suçun işlenmesi bile, kayıtlara geçmesi bile Emre için çok önemli. Emre 1 yıl, 2 yıla da razıydı ve 26 yıl aldı. Tabii ki gerekli yerlere başvurular yapılacaktır ama kardeşim için bugün güneş doğdu. 9 Aralık Emre'nin doğum günüydü bugün Emre'ye buradan bu doğum günü hediyesini verdik.  Bir de şunu söylemek istiyorum, lütfen ama lütfen hiçbir çocuğumuz susmasın, konuşsun. Emre onlara artık ışık olsun lütfen" dedi.


Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis
Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis
Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis
Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis
Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis
Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis
Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis
Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis
Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis
Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis
Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis
Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis
Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis
Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis
Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis

Tekirdağ, İntihar, Adalet, Çorlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya 26 yıl hapis - Son Dakika


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