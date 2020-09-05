Son Dakika: ABD'de yeni George Floyd vakası - Son Dakika

ABD'nin New Jersey eyaletinde polis tarafından gözaltına alınan kişiye uygulanan şiddet ülkede büyük tepki çekti. Polis ekiplerinin gözaltı sırasında şiddet uyguladığı 29 yaşındaki Stephen A. Dolceamore'un olay yerinde yaşamını yitirdi. O anlar polis kamerasına yansıdı.

Olay, New Jersey eyaletindeki Trenton şehrinde 3 Nisan'da meydana geldi. Dolceamore, yol ortasında yürüdüğü ve 'garip' davrandığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınırken öldürüldü. Olaya ilişkin görüntüler, savcılığın soruşturma istemiyle ortaya çıktı. Görüntülerde, 4 polis memurunun Dolceamore'u yere yatırdığı ve diziyle sırtına bastırdığı görüldü. Tıpkı George Floyd gibi, Dolceamore'un da 'Nefes alamıyorum' diye bağırdığı ancak polis memurlarının umursamadığı kayıtlarda yer aldı.

KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Bir süre sonra yerde hareketsiz kalan Dolceamore için polis memurlarından biri araca koşarak ilk yardım çantasından iğne getirdi ve kalp masajı yaparak yaşamını yitiren Dolceamore'u kurtarmaya çalıştı. Bu sırada polislerden birinin Dolceamore'un göğsüne bastığı ve 'Uyan' diye seslendiği görüldü

POLİSTEN AÇIKLAMA TRAJİK OLAY

Trenton Polis Müdürü Sheilah Coley, yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu trajik olay, bizim Trenton Polis Departmanı'nın sorumlu hareket etmesi için ortaya koyduğumuz çabaların neden sürmesi gerektiğini kanıtlıyor' dedi. Öte yandan Coley, polis memurlarına fiziksel güç kullanılmadan şüphelileri zapt etme tekniklerinin öğretilmeye başlandığını ekledi.