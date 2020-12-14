ABD Hazine ve Ticaret Bakanlıklarına siber saldırıda Rusya iddiası - Son Dakika

Washington Post gazetesi, ABD Hazine ve Ticaret Bakanlıklarına gerçekleştirilen siber saldırının arkasında Rusya hükümetine bağlı çalışan hacker'ların olduğunu öne sürdü.

ABD Hazine ve Ticaret Bakanlıklarına, siber saldırı gerçekleştirildi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "yabancı bir hükümetin" siber saldırıda bulunduğu ifade edildi. Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresinin sistemlerine yapılan saldırıda belgelerin sızdırıldığı iddia edildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD hükümeti, söz konusu durumun farkında ve bu durumla ilgili detayları ortaya çıkarmak için gerekli tüm adımları atmaktadır" dedi. Siber saldırının tespit edilmesinin ardından Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı.

Washington Post ise ilginç bir iddia ortaya attı. Washington'un en büyük ve en eski gazetesi, siber saldırının arkasında Rusya hükümetine bağlı çalışan hacker'ların olduğunu öne sürdü. Washington Post, haberinde siber saldırının aylar önce planlanan küresel bir casusluk kampanyasının bir parçası olarak gerçekleştirildiğini yazdı.

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN YALANLAMA

Washington Post'un iddialarına Rusya'dan yalanlama geldi. Rusya'nın Washington Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilgi alanındaki kötü niyetli faaliyetler, Rus dış politikasının ilkeleri, ulusal çıkarları ve eyaletler arası ilişkiler anlayışı ile çelişmektedir. Rusya, siber alanda saldırgan operasyonlar yürütmüyor. Rusya Federasyonu, ikili ve çok taraflı siber güvenlik anlaşmalarını aktif olarak desteklemektedir. Bu anlamda, Amerikan meslektaşlarımıza Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 25 Eylül'de Rusya-ABD işbirliğini kapsamında uluslararası bilgi güvenliği alanında ortaya koyduğu girişimi hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)