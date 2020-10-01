Son Dakika | ABD'ye gitmek isteyen Honduraslı mülteciler Guatemala'ya vardı - Son Dakika

Son Dakika | ABD'ye gitmek isteyen Honduraslı mülteciler Guatemala'ya vardı

Son dakika haberleri... BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ABD'ye ulaşmak üzere yola çıkan binden fazla Honduraslı mülteci, Guatemala'ya ulaştı.

Son Dakika | ABD'ye gitmek isteyen Honduraslı mülteciler Guatemala'ya vardı, System.String[]

BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ABD'ye ulaşmak üzere yola çıkan binden fazla Honduraslı mülteci, Guatemala'ya ulaştı.

Guatemala basınında çıkan habere göre, daha iyi hayat şartları için ülkelerinden yola çıkan ve Guatemala ile Meksika'yı geçerek ABD'ye ulaşmak isteyen aralarında çocukların da bulunduğu binden fazla Honduraslı mülteci, çeşitli sınır kapılarından geçerek Guatemala'ya ulaştı.

Honduras'tan sosyal medya üzerinden toplanarak yola çıkan göçmenlerin büyük bir kısmının kimlik ve pasaport gibi belgeleri taşımadığı açıklandı.

Basına yansıyan görüntülerde de ülkenin çeşitli sınır kapılarına yığılan göçmenlerin kapılardan koşarak geçtiği görüldü.

Ayrıca, göçmenlerin Guatemala'ya girmeleri için gereken Kovid-19 testinin de bulunmadığı belirtildi.

Yaklaşık iki yıl önce Orta Amerika'nın çeşitli ülkelerinden ABD'ye gitmek için kalabalık bir göçmen karavanı yola çıkmış ve ara seçimlerin yapıldığı dönemde ülkedeki tartışma konularından birisi olmuştu.

Son iki yılda Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye giden göçmenlerden 300'den fazlası hayatını kaybetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Guatemala, Meksika, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 23:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ABD'ye gitmek isteyen Honduraslı mülteciler Guatemala'ya vardı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi Pentagon: Azerbaycan ve Ermenistan'a yardımlarımızı dikkatli yapılandırdık Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı Galatasaray Marcao ile umutlandı! Farkı yeniden1'e indirdi Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım
Her şeyden habersiz evine giden işçi, sokak ortasında sırtından vuruldu Her şeyden habersiz evine giden işçi, sokak ortasında sırtından vuruldu         
23:04
Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti         
22:33
Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor         
22:17
Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı         
20:44
Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi         
20:18
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 23:32:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | ABD'ye gitmek isteyen Honduraslı mülteciler Guatemala'ya vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei