Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, suça maruz kalan çocukların yargılandığını değil, kendisine yardımcı olunma çabasını hissetmesini istediklerini belirtti.

Adalet Bakanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 23 Mart'ta imzalanan Çocuk Adalet Merkezi kurulmasına dair iş birliği protokolü kapsamında Erzurum'daki Olimpiyat Parkı'nda inşa edilen, Türkiye'nin bu anlamdaki ilk merkezi törenle hizmete açıldı.

Bakan Gül, açılışta yaptığı açıklamada, depremden etkilenen Erzurum halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Deprem bölgesini ziyaret ettiğini ve devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade eden Gül, "Bugün çok anlamlı bir açılış için bir aradayız. Bugüne kadar birçok açılış yaptık, birçok hizmetin açılışında bulunduk ama bizi çok heyecanlandıran bir açılış için bir aradayız. Türkiye'de, belki dünyada ilk olmak özelliği de taşıdığı için ayrıca heyecanlıyız. Çocuk Adalet Merkezini bugün açmanın mutluluğunu ve heyecanı yaşıyoruz. Bugün ayrıca Dünya Çocuk Hakları Günü, bu vesileyle de anlamlı bir günde çocuklarımız adına güzel bir eylem, güzel bir iş yapmanın ayrıca heyecanı da yaşıyoruz. Şairin de dediği gibi 'yaşamak berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır. Çocuklar için yapılan her güzel iş daima dünyayı iyileştirir ve güzelleştirir. Dünyayı mamur eder çocuğu, aileyi kadını merkeze alan bir toplum ve medeniyet daima geleceğe güvenle bakar.' Bu görüşte, bu anlamlı bir eylem için açılış için bir aradayız." diye konuştu.

"Söz konusu çocuksa tüm kurumların destek olması gerekiyor"

Bakan Gül, insanın, yaratılmışların en şereflisi olduğunu belirterek çocukların da korunmaya ve şefkate muhtaç olduğunu dile getirdi.

Çocukların ülkelerin en büyük zenginliği ve hazinesi olduğunu anlatan Gül, "Çocuklarımızın her türlü kötü alışkanlıklardan korumak için suça sürüklenmesini önlemek için de en önemli siper aile yuvasıdır, ailedir. Aile de toplumumuz için ülkemiz için en önemli ve değerli bir kurumuzundur. Söz konusu çocuk ise nemelazım demeden her kurumun ve toplumun her bireyinin bu konuda her türlü desteği göstermesi temel bir görevidir." dedi.

Özellikle çocuğun suçtan korumasının, devletin görevleri arasında olduğunu aktaran Gül, çocuğun korunmasının Anayasa'da da yer aldığını hatırlattı.

Tüm kurumların çocuğu, suça bulaşmadan önleme görevinin olduğunu dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Özellikle çocuk mahkemelerini yine bu anlamda ayrı bir mimari ile tasarımla hep birlikte daha da güçlü bir şekilde onarmaya devam edeceğiz. Çocuk söz konusu olduğunda yargısal anlamda da özellikle çok önemli adımlar atıldı, bu davaların öncelikli görülmesine yönelik adım da yakın zamanda atıldı ve bu yargı sistemine dahil edildi. Özellikle 2005 yılında hayata geçen Çocuk Koruma Kanunu, bu anlamda çocuğa verilen ehemmiyetin göstergesidir. Orada da kullanılan bir ifade, 'suçlu çocuk değil suça sürüklenen çocuk' bilinçli bir tercih olarak kullanılmıştır. Çocuğun bu anlamda dünyaya temiz bir vicdanla masum bir şekilde gelmiş bir çocuk nasıl suçlu olur eğer bir çocuk suçlu oluyorsa çocuk değil, bizler sorumlu, bizler suçluyuzdur. Nerede eksiğimiz var, hangi kurum hangi sivil sivil toplum kuruluşu, hangimiz… Burada hangi adımı atmamız gerekir, düşünmemiz, taşınmamız gereken bize aslında bir ev ödevidir. Bu konuda da özellikle tüm kurumların koordinasyonu çok önem kazanmaktadır."

"Çocuk yargılandığını değil, kendisine yardımcı olunma çabasını hissetsin"

Bakan Gül, bu binayla çocuk dostu merkezlerle bu işlemlerin yapılmasını amaçladıklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Çocuk, yargılandığını değil, devletin kendisini suçtan uzak tutmak için seferber olduğunu iliklerine kadar hissetsin istiyoruz. Özellikle suça ilk defa temas eten çocuklar hakim, savcı, pedagogları aynı zamanda bir ağabey, bir abla gibi görsün istiyoruz. Çocuk kendisinin yargılandığını değil, kendisine yardımcı olunma çabasını hissetsin, yaşasın istiyoruz. 'Bir hata yaptım toplum açısından bu bir tehlikedir, bir uyarı sinyalidir ben bunu anladım, bütün devlet kurumlarıyla seferber olmuş, ben bir daha bu hatayı işlemeyeyim' diyerek bu kapıdan çıkıp gitsin istiyoruz. Tüm çabamız, buna yöneliktir."

Merkezle çocukların spora, antrenmana imkan bulacağını ve suç ortamlarından uzak kalabileceğini vurgulayarak merkezde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile tüm kurumlara teşekkür etti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da TBB olarak Adalet Bakanlığıyla tarihte görülmemiş bir yapıcı iş birliği içinde olduklarını anlattı.

Her konuda birlikte çalıştıklarını dile getiren Feyzioğlu, " İnsan Hakları Eylem Planı'nı biz Adalet Bakanlığıyla çalışarak olgunlaştırdık. Yargı Reformu Strateji Belgesini birlikte çalışarak olgunlaştırdık Eskiden bu tür belgeler bir şekilde masa başında hazırlanır, ondan sonra görüşe gönderilir, yazdığınız görüşü de kimse okumazdı. Şimdi ne plan proje yapılıyorsa işin içinde birlikteyiz." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar açılışı yapılan merkezi gezdi.

Törene Vali Okay Memiş, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin katıldı.