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"Karataş Kıddesi" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi - Son Dakika

"Karataş Kıddesi" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

15.02.2022 10:50

Karataş ilçesinde hamur işi atıştırmalık olarak tüketilen yöresel lezzetlerden "Karataş Kıddesi" Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Karataş ilçesinde hamur işi atıştırmalık olarak tüketilen yöresel lezzetlerden "Karataş Kıddesi" Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, yazılı açıklamasında, Karataş ile özdeşleşmiş yöresel lezzetlerden olan Karataş kıddesinin buğday unu, maya, ayçiçek yağı, margarin, susam, çörek otu, tarçın, karanfil, muskat, tuz ve su katılarak yoğrulan hamurdan yapıldığını, kendine özgü içeriği ve uzun süre tazeliğini korumasıyla önemli ayırt edici özelliklere sahip olan ürünün günlük olarak sıkça tüketilmesinin yanı sıra yörede özellikle kıştan bahara geçilen dönemde çeşitli özel günler ve organizasyonlarda ikram edildiğini belirtti.

Belediye tarafından geçen yıl şubat ayında "Karataş Kıddesi" ismiyle yapılan başvurunun sonuçlanarak coğrafi işaretli ürünleri arasında yerini aldığını aktaran Topuz, şunları kaydetti:

"Yöresel ürünlerin markalaştırılması ve tescillenmesi önemsenmesi gerekmekte. Adana ve ilçemize büyük değer katacağına inandığımız ve ilçemiz kültürünün önemli bir ürünü olan Karataş kıddesi günümüzde Karataş'ta yer alan hemen hemen her evde yapılmakta. Yaptığımız çalışmalar neticesinde bu ürün, Adana'nın coğrafi işaretli bir ürünü olarak 'Karataş Kıddesi' ismiyle kentimizin tescilli ürünler mutfağında yerini almıştır. Öncelikle ilçemize ve Adana'ya hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Topuz, ürünün tescil başvuru sürecinde yapılan hazırlıklarda destek veren ilgililere teşekkür etti.

Karataş Kıddesi coğrafi işaret belgesiyle tescillendi
Karataş Kıddesi coğrafi işaret belgesiyle tescillendi
Karataş Kıddesi coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

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Karataş, Patent, Adana, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Karataş Kıddesi' coğrafi işaret belgesiyle tescillendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Karataş Kıddesi" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi - Son Dakika
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