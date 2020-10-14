Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlediği saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Başarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Baglan'ın Guzergah-i Nur ilçe merkezine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Başarat, saldırıda 6 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.
Başarat, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Afganistan'da Taliban saldırısında 6 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika