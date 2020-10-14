Son dakika... Afganistan'da Taliban saldırısında 6 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Başarat, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Başarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Baglan'ın Guzergah-i Nur ilçe merkezine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

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