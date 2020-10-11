Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Şehitkamil İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, ana muhalefeti eleştirerek, "Maalesef ana muhalefet yalandan bir zemin, bir dünya inşa etmiş kendisine, bir siyaset dili üretmiş yalandan. Bunlara müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Kandemir, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla Merveşehir Stadı'nda gerçekleştirilen AK Parti Şehitkamil İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Gaziantep teşkilatıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Büyük düşleri ve cesaretleri olanların, toplumsal değişim ve dönüşümleri sağlayabileceğini ifade eden Kandemir, şöyle devam etti:

"AK Parti, büyük bir öykünün bugün sonlanmayacak, yarına, iddiasını taşıyan muhteşem bir iddianın adıdır. Böyle bir ailenin mensubu olmak, içinde ferdi olmak, yol arkadaşı olmak, sizin gibi dava insanlarıyla bir arada olmak, çok büyük bir onur, büyük bir sorumluluk aslında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümek, manaca bir yük yükler her birimizin omuzlarına. Onun sözü ve iddiasıyla onun itirazlarıyla, yeni bir yol inşa etmek, cesaretle o yolun savunuculuğunu o yol içerisinde bu uzun ince yolda, yol yürümenin onurunu taşımak, büyük bir mesuliyet. Bizler 'iman varsa, imkan da vardır' diyerek yola çıkan ve inandığı yolda, geriye dönmeden 'yanımda kim var' demeden kendi aşıkıyla sevdasıyla yol yürüyen bir teşkilatız."

Milletçe 19 yılda çok büyük imtihanlardan geçtiklerini aktaran Kandemir, "Parti olarak adeta ateş çemberinin içerisinden yürüdük ve bugünlere vardır. Bugün AK Parti en güçlü olduğu dönemi yaşıyor. 19 sene evvel Türkiye'de vesayetle mücadelenin, taşıyıcısı ve adeta meydan okuyarak, zincirleri kırarak, yol yürüyücüsüydük. Bugün geldiğimiz noktada sadece Türkiye'de değil yer yüzündeki vesayete meydan okuyoruz. Yeni bir siyasal dil inşa ediyoruz hep beraber." ifadelerini kullandı.

Kandemir, ana muhalefetin yerli ve milli olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yol yürüyüşünde kuşkusuz çok çetin mücadelelerden geçtik. İstiyor ve arzu ediyoruz ki biz bu mücadeleyi verirken içeride de hiç değilse ana muhalefet yerli ve milli dursun. Fakat bunlar adeta yalanı bir elbise gibi üzerine giymiş, hiç çekinmeden utanmadan milletin gözünün içine bakarak ifade eder, söylerler. Hiçte utanmaz, imtina etmezler maalesef. Maalesef bunların gönlü yok, bunların zihni bulanık. Bunlarda yalan siyaseti, kara propaganda usulü kimden gelmiş, nereden gelmiş bilmiyoruz ama maalesef adete bir karakter haline gelmiş."

"Bunlara müsaade etmeyeceğiz"

İnsan fıtratının içinde iyiliği ya da kötülüğü barındırdığını aktaran Kandemir, şöyle devam etti:

"Biz biliyoruz kötülükleri bitirmek mümkün değil ama biliyoruz ki iyilikleri çoğaltabiliriz. İstiyoruz ki Türkiye'de değil sadece yer yüzünde siyaset zemini haktan yana duranlarla zenginleşsin. İstiyoruz ki ülkemizde geceli gündüzlü verdiğimiz mücadeleyi, adeta dava şuuruyla verdiğimiz bu mücadeleyi genişletelim. İstiyoruz ki hep beraber bu milletin sevindiği şeylere sevinelim, hüzünlendiğinde hüzünlenelim. Görüyoruz ki maalesef ana muhalefet yalandan bir zemin, bir dünya inşa etmiş kendisine, bir siyaset dili üretmiş yalandan. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. İş bizim teşkilatımıza düşüyor, haklı gerçekliği her gün yeniden aktaracak ve anlatacağız. Biz haktan yana taraf olanların partisiyiz. Biz adaletin mücadelesini veren, ekmeği çoğaltmanın, işçiyi, aşı arttırmanın mücadelesini veren bir teşkilatız. Sakın bunların kara propagandasına teslim etmeyelim gündemi."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu, Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz da, kongrenin hayırlar olmasını diledi.