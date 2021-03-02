Son dakika... AK Parti'li Çelik, 28 Şubat sürecinde alınan kararların adım adım bertaraf edildiğini söyledi - Son Dakika

Son dakika... AK Parti'li Çelik, 28 Şubat sürecinde alınan kararların adım adım bertaraf edildiğini söyledi

02.03.2021 19:27
Son dakika... AK Parti'li Çelik, 28 Şubat sürecinde alınan kararların adım adım bertaraf edildiğini söyledi, System.String[]

Son dakika haberi: AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, 28 Şubat postmodern darbe sürecinde alınan kararların AK Parti hükümetleri döneminde adım adım bertaraf edildiğini belirtti.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, 28 Şubat postmodern darbe sürecinde alınan kararların AK Parti hükümetleri döneminde adım adım bertaraf edildiğini belirtti.

Çelik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat sürecinde üniversite öğrencisi genç kızların, anayasa ile teminat altına alınan eğitim haklarını kullanamadığını, kamuda çalışmak isteyenlerin de bir şekilde rencide edildiğini söyledi.

O dönemde yaşanan travmaların hafızalarda ilk günkü gibi yerini koruduğunu vurgulayan Çelik, "AK Parti hükümetinin 2002 yılında iktidara gelmesiyle 28 Şubat sürecinde alınan kararlar adım adım bertaraf edilmiştir. O günlerden bugünlere gelecek olursak artık eğitim hakkını istediği şekilde alabilen kardeşlerimiz var. Yine çalışma hakkını kullanan başörtülü askerlerimiz, polislerimiz, doktorlarımız, avukatlarımız var. Bu insanların her birisi bizim için bir değerdir; onlarla gurur duyuyoruz." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladığını anımsattı.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın, insana kıymet veren birbirinden değerli yol haritalarıyla dolu olduğunu, detaylarının ilerleyen günlerde paylaşılacağını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Devletine ihanet etmeyen başı açık, kapalı herkes başımızın tacıdır. Bu ülkede böyle bir ayrım yoktur. Darbenin altında yatan sebebi aslında hepimiz biliyoruz. Ülkeyi emperyalist güçlere peşkeş çekmeyen merhum Necmettin Erbakan hocamız... Onun milli girişimleri halen önümüzde. Kendisinden feyz alıyoruz. Bugün aynı saldırılara Sayın Cumhurbaşkanımız da maruz kalmaktadır. Bu nedenle bizler liderimizin arkasında dimdik duracağız. Rabbim yolunu açık eylesin, ayağına taş değdirmesin, ülkemizin başından eksik etmesin."

Çelik, İdlib'de şehit olan 33 askeri, şehadetlerinin yıl dönümünde yad ettiklerini de sözlerine ekledi.

Milletvekili, 28 Şubat, AK Parti, Hatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika... AK Parti'li Çelik, 28 Şubat sürecinde alınan kararların adım adım bertaraf edildiğini söyledi - Son Dakika


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