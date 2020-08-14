Son Dakika | Alanya'da doğal havuza atladı, ölümden döndü - Son Dakika

Son Dakika | Alanya'da doğal havuza atladı, ölümden döndü

Bir son dakika haberine göre Alanya'da doğal havuza atladı, ölümden döndüANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Yunus Emre Bozkurt (28), Sapadere Kanyonu'ndaki doğal havuza girerek serinlemek istedi.

Alanya'da doğal havuza atladı, ölümden döndü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Yunus Emre Bozkurt (28), Sapadere Kanyonu'ndaki doğal havuza girerek serinlemek istedi. Bozkurt, derinliğine dair uyarı işaretinin olmadığını iddia ettiği havuza atladığında, başını suyun içindeki taşa vurdu. Boynu kırılan Bozkurt, kısmi felç oldu.

Olay, 4 Ağustos günü Alanya'nın Sapadere Mahallesi'nde bulunan ve turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Sapadere Kanyonu'nda meydana geldi. Yunus Emre Bozkurt, Gaziantep'ten kendisini ziyarete gelen ağabeyi ile kanyona gitti. Kanyonun girişinde bulunan doğal havuza girmek isteyen iki kardeşten Yunus Emre Bozkurt, havuzun kenarında bulunan ağaca çiviyle çakılmış tahtanın üzerine çıkarak atlamak istedi. Herhangi bir uyarı levhası ve derinlik ibaresi olmayan havuza atlayan Bozkurt, başını 160-170 santimetre derinliği olan havuzun dibindeki taşa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bilincini kaybeden ve hareketsiz kalan Bozkurt, ağabeyi ve orada bulunan çalışanların yardımıyla sudan çıkarıldı. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen ve boynunun kırıldığı belirlenen Bozkurt, ameliyata alındı. Kol ve ayağından felç kalan Bozkurt'un tedavisi hastanede sürüyor.

Bozkurt, doğal havuzda önlemlerin eksik alındığını, olayla ilgili sorumlu kim varsa cezasını çekmesini istediğini söyledi. Başına gelen olay sonrası havuza atladığı ağaçtaki tahtaların ve havuzdaki taşların yok edildiğini öğrendiğini aktaran Yunus Emre Bozkurt, "Suya atlamak için iki ağacın arasına 3 basamak yapılmış. Ben de oradan atlamak istedim. Atlayınca başımı suyun içinde çarptım. Sonra bilincim kapanmış. Şu an durumum kötü, kısmi felç geçirmişim" dedi.

'ATLADIĞIM TAHTA KALKMIŞ, UYARI LEVHALARI ASILMIŞ'

Yaşanan olayın ardından ağabeyinin tekrar havuza giderek ağaçtaki tahtaların ve sudaki taşların görüntüsünü çekmek istediğini söyleyen Bozkurt, her yerin temizlendiğini ne tahtaların ne de suyun içindeki taşların kaldığını söyledi. Bozkurt, 'Ne ağacın içinde basamak ne başıma değen kayalar, her şeyi kaldırmışlar. Olaydan sonra levhalar asılmış, uyarılar yapılmış" diye konuştu.

'BAŞKA AİLELERİN CANI YANMASIN'

Sorumluların cezasını çekmesini istediğini söyleyen Bozkurt, 'Ben şu an zor durumdayım. Başsavcımızdan ve Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'den bu konu hakkında gerekeni yapmalarını istiyorum. Başka ailelerin canları yanmasın diye bu açıklamayı yapıyorum" dedi.

'SAĞ AYAĞINDAN KEMİK ALINARAK BOYNUNA EKLENDİ'

Bozkurt'un ablası Arzu Doğan, kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verirken, "Bu kaza sonucu sağ el ve sol ayak felçli durumda. Omuriliğinde iki yer kırık. Diğer eli de kırık. Sağlam olan sağ ayağından da kemik parçası alarak boynuna eklediler. Ama felçli şu an, yürüyemiyor" dedi.

Jandarma ve savcılığa şikayette bulunduklarını ifade eden Doğan, kardeşleriyle olay yerine yeniden gittiğini, öncesinde ücretli olan girişin artık ücretsiz olduğunu gördüklerini belirtti. Doğan, Sapadere Kanyonu'nda bulunan restoran ve kafenin de kapatıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Ben girişte ücret ödemedim ama önceden ücretliymiş. Olaydan sonra geldiğimizde her şeyi kaldırmışlardı. Ücreti, fişleri, restoranlar kapanmış. O tahtayı oradan kaldırmışlar. Hatta ağaçlarda paslı olarak saplı duruyor, yerleri belli yani. Ama bir şey ispatlayamadık. Biz şikayetçiyiz ve sonuna kadar da kardeşimin arkasındayız. Allah izin verirse iyileşirse yine arkasındayız."

Son Dakika | Alanya'da doğal havuza atladı, ölümden döndü

Gaziantep, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 13:42

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Alanya'da doğal havuza atladı, ölümden döndü - Son Dakika
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