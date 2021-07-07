Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 hedef var" diyerek müjdeyi verdi: 2023'e kadar hizmete sunacağız

Herkesin merak ettiği üçüncü doz aşıda plan netleşti! Tek bir şart var

Mamak Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde Öznur Aydın, bilinmeyen bir nedenle 23 yaşındaki kızı Meryem Aksak ile tartıştı.

KIZI VE 2 TORUNUNU ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI

Cinnet getiren Öznur Aydın, tartışma sırasında eşinin tabancasını alıp kızı Meryem Aksak ile 1 ve 2 yaşlarındaki torunlarına ateş etti. Aydın, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Meryem Aksak ile torunları Merve Aksak ve Ömer İsmail Aksak'ın öldüğü belirlendi.

Öznür Aydın ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, evin önünde önlem alırken, binada inceleme sürdürülüyor.