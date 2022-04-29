Son dakika! Ankara İtfaiyesi "Arı Timi" kurdu - Son Dakika
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Son dakika! Ankara İtfaiyesi "Arı Timi" kurdu

29.04.2022 12:18
Son dakika! Ankara İtfaiyesi "Arı Timi" kurdu

Edinilen son dakika haberine göre Ankara İtfaiyesi, ağaçlara ve çatılara yuva yapan oğul veren arı kolonisinin güvenli bir şekilde kovanlara aktarılmasını sağlanması için "Arı Timi" kurdu.

Ankara İtfaiyesi, ağaçlara ve çatılara yuva yapan oğul veren arı kolonisinin güvenli bir şekilde kovanlara aktarılmasını sağlanması için "Arı Timi" kurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İtfaiyesi, ilkbahar mevsiminde bahçelere, ağaçlara ve çatılara yuva yapıp oğul veren arı kolonisinin güvenli şekilde kovanlara aktarılması için Arı Timi kurdu.

Ankara Arıcılar Birliği Başkanı Selçuk Solmaz, merkez itfaiye yerleşkesinde timde görev alacak itfaiyecilere teorik ve pratik eğitim verdi.

Arı Timi, görsel materyallerin de kullanıldığı eğitimde kovanlara peteklerin nasıl yerleştirileceği ve arılara müdahale edilirken kıyafetlerin nasıl seçilmesi gerektiği konularında ayrıntılı bilgi alırken, ekosistemin devamlılığını sağlayan bal arısı kolonileri kadar vatandaşların güvenliğini de gözetecek.

Tüm istasyonlarda kurulan Arı Timi ile oğul veren arıların daha güvenli ortamlara alınması ve arı sokmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Ankaralı huzurlu bir sezon geçirecek"

Ankara Arıcılar Birliği Başkanı Selçuk Solmaz, 40 yıldır Ankara'da her sene yaz sezonunda en azından 30 ila 40 bahçede, ağaçta, çatıda oğul arı ihbarı aldıklarını ama köklü bir çözüme ulaşamadıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Oğul arılarla ilgili birlik olarak biz ayrı belediye de ayrı ve kendi imkanlarıyla çözmeye çalışıyordu, bugüne kadar da profesyonel hiçbir çalışma yapılmamıştı. Şimdi artık Ankara halkı bahçesinde, çatısında, ağaçlardaki arıları nasıl alacağını hiç düşünmeden Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığının yardımlarıyla rahat bir şekilde çözecek. Böylece Ankaralı huzurlu bir sezon geçirecek. Tüm personeli de bu güzel yolculuğa çıktığı için tebrik ediyorum."

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan da arıları korumayı amaçladıklarını aktararak, personellerine yönelik düzenledikleri eğitimleri çok önemsediklerini bildirdi.

Bu mevsimde arıların oğul verdiğini anımsatan Aslan, şunları kaydetti:

"Bahçesinde veya herhangi bir yerde oğulu gören hemşehrilerimiz telaşa kapılıyor. Bundan sonra hem eğitilmiş personelimizle onları bu sıkıntıdan kurtaracağız hem de arıların yaşamlarına son vermeden hayata kazandıracağız. Albert Einstein bir sözünde diyor ki; arılar yoksa 4 yıl sonra da insanlık yok. Bu yüzden arılar bizim için çok önemli."

YORUMLAR
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Çobanlık yapan Esra'nın hayali Neymar gibi bir futbolcu olmak Çobanlık yapan Esra'nın hayali Neymar gibi bir futbolcu olmak

Selçuk Solmaz, İlkbahar, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Ankara İtfaiyesi 'Arı Timi' kurdu - Son Dakika


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