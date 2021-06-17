Son dakika! Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Antalya'da boşandığı eşini bıçakla öldürdükten sonra cesedi ormanlık alana gömen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Anıl K, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Boşandığı eşi Neslihan Yılmaz'ı öldürmekle yargılanan Anıl K, savunmasında, yaşanan olay nedeniyle herkesten özür diledi ve kimsenin canına bilerek kastetmediğini öne sürdü.

Eşini öldürdüğünde sağlıklı düşünemediğini savunan Anıl K, "Kur'an-ı Kerim okuyan bir insanım, her şeyi çocuklarımı almak için yaptım. Çocuklarımı almak istedim, Neslihan buna sinirlendi ve polisi çağırdı. Polis geldi olayı aile içi bir mesele olduğunu söyleyip gittiler." dedi.

Eşinin çocuklara bakamadığını ve kendisine verilmesine rıza gösterdiğini ileri süren Anıl K, ancak eşinin ağabeyinin bu duruma engel olduğunu iddiasını dile getirdi.

Sanık eşini öldürürken kullandığı bıçağı av bayisinden satın almış

Anıl K, eşini öldürürken kullandığı bıçağı Edirne'den gelirken yanında getirdiğini söyledi.

Bıçağı bir av bayisinden aldığını belirten Anıl K, "Bıçağı evin ihtiyaçlarında kullanmak için aldım ama aklımın bir köşesinde bu öldürme fikri de geçmişti. Durumun buraya gelmemesi içi çok mücadele ettim. Olay öncesinde Neslihan'ın videosunu çektim, onun ruh halini çekmeye çalıştım, çünkü ölmek istiyordu. Mahkemeye sunduğum 5 sayfalık dilekçede her şey yazılı." diye konuştu.

Neslihan Yılmaz'ın ağabeyi müşteki ismet Yılmaz'ın avukatı Mine Tanrıverdi, sanığın olayda kullandığı bıçağı av bayisinden alması, araç kiralaması, internette arama motorunda yaptığı arama ve telefon mesajlarının olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini gösterdiğini savundu.

Tanrıverdi, sanığın "tasarlayarak öldürmeden" cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesinde 3 Kasım 2020'de polisi arayarak eşini öldürdüğünü itiraf eden Anıl K. tutuklanmış, sanığın gösterdiği alanda yapılan kazıda Neslihan Yılmaz'ın cesedi bulunmuştu.