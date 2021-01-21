Son dakika... Antep savunmasının simge isimlerinden "Şehit Kamil" anılıyor - Son Dakika

Son dakika... Antep savunmasının simge isimlerinden "Şehit Kamil" anılıyor

21.01.2021 16:19
Son dakika... Antep savunmasının simge isimlerinden

Son dakika haber: Gaziantep'in düşman işgalinden kurtarılmasının fitilini ateşleyen ve "Şehit Kamil" olarak bilinen Mehmet Kamil, vefatının 101. yılında anma programları düzenlendi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtarılmasının fitilini ateşleyen ve "Şehit Kamil" olarak bilinen Mehmet Kamil, vefatının 101. yılında anma programları düzenlendi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 14 yaşında simitçi kalfası olarak çalışırken annesini 3 Fransız askerinin tacizinden korumak isteyen ve 21 Ocak 1920'de süngülenerek şehit edilen "Şehit Kamil"in vefatının 101. yılı dolayısıyla Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve beraberindekiler, Mehmet Kamil ve annesi Hadice Dilek'in kabrini ziyaret ederek andı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fadıloğlu, Mehmet Kamil'in ölümünün Antep savunmasının en önemli hadiselerinden biri olduğunu, ilk kıvılcımın yakılmasını sağladığını ifade etti.

Şehit Kamil'in annesine yapılan taarruzun, Anteplilerin hürriyetine, namusuna, başörtüsüne taarruz olduğu için bütün Antepliler için o günün namus günü olduğuna dikkati çeken Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Genç Kamil'in şehadeti, Antep savunmasının ilk bayrak şehidi olarak bir sembol haline gelmiş ve adını altın harflerle tarihe yazdırmıştır. Dün olduğu gibi bugün de en güç koşullar altında vatan topraklarını korumak ve savunmak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen tüm aziz şehitlerimiz devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar halkımızın gönlünde yaşamaya devam edecektir. Bu vesileyle Antep'i Gazilik ile onurlandıran, üzerinde onurla ve başı dik yaşadığımız bu toprakları bizlere emanet eden büyük destanın aziz kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, adını bildiğimiz ve bilmediğimiz herkesi bir kez daha rahmetle anıyorum."

Anma programına Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürü Dursun Terzi, Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin katıldı.

Şehitkamil Belediyesince anma etkinlikleri çerçevesinde Doğada Spor Etkinlikleri ve Paintball Turnuvası gerçekleştirildi.

Dülük Tabiat Parkı'nda düzenlenen ve 40 farklı takım ile 300'ü aşkın lise ve üniversite öğrencisinin katıldığı etkinlikte, paintball müsabakaları, doğa yürüyüşü, kamp ateşi ve macera parkuru faaliyetleri yapıldı.

Katılımcılar, soğuk havaya rağmen etkinliğe ilgi gösterdi.

Mehmet Kamil, Şehitkamil, Gaziantep, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Antep savunmasının simge isimlerinden 'Şehit Kamil' anılıyor - Son Dakika


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