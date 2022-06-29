Son dakika... Araç çarpan motosikletin sürücüsünün savrulduğu kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika... Araç çarpan motosikletin sürücüsünün savrulduğu kaza kamerada

29.06.2022 17:58
Son dakika... Araç çarpan motosikletin sürücüsünün savrulduğu kaza kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kazada sürü Eren Yiğitoğlu (21) yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kazada sürü Eren Yiğitoğlu (21) yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Musa Doğan (47) yönetimindeki 16 AEU 058 plakalı hafif ticari araç, Eren Yiğitoğlu idaresindeki 16 ANG 084 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan Yiğitoğlu, takla atarak yere düştü. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğitoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ara sokaktan çıkan hafif ticari aracın, motosiklete yandan çarptığı görülüyor. Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle havalanarak, takla atıp yere düşüyor.


YORUMLAR
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Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli böyle havalandı Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli böyle havalandı Son Dakika | Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı Son Dakika | Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı
Kaynak: DHA

Orhangazi, Tragger, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Araç çarpan motosikletin sürücüsünün savrulduğu kaza kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika... Araç çarpan motosikletin sürücüsünün savrulduğu kaza kamerada - Son Dakika
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