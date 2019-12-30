Son Dakika | Arda Turan bütün eşyalarını topladı ve... | Galatasaray Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Arda Turan bütün eşyalarını topladı ve... | Galatasaray Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Son Dakika | Arda Turan bütün eşyalarını topladı ve... | Galatasaray Transfer Haberleri

6 saat önce

Arda Turan'ın Galatasaray'a transferinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Son Dakika | Arda Turan bütün eşyalarını topladı ve... | Galatasaray Transfer Haberleri, System.String[]

Arda Turan'ın Galatasaray'a transferinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından "Arda futbolu Galatasaray'da bırakmalıdır. Galatasaray çocuklarına sahip çıkar" açıklamasıyla transfere yeşil ışık yakmıştı.


Arda Başakşehir ile vedalaştı


Başakşehir ile artık idmanlara çıkmayan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Arda Turan'dan da flaş bir hareket geldi. 32 yaşındaki futbolcu Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.


Okan Buruk da dün oynanan Kasımpaşa maçı sonrası Arda ile ilgili sorular üzerine "Arda için açılacak yeni bir sayfa daha olabilir" demişti.


İmza artık an meselesi!


Arda Turan, geçen pazar ailesiyle birlikte Fatih Terim'in Tarabya'daki villasında kahvaltıda bir araya gelmişti. Alınan bilgilere göre Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak Arda Turan ilk yarım sezon için kulüpten para talep etmeyecek.


8 yıl sonra dönüyor!


2011 yılında Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından Arda Turan 13 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e tranfer olmuştu. Milli futbolcu başarılı Atletico kariyerinin ardından 34 milyon Euro'ya Barcelona'ya tranfser olmuş ancak buradaki serüveni kısa sürmüştü.


2.5 sezonda 39 maça çıktı


Son 2.5 sezondur Başakşehir forması giyen Arda Turan 39 maçta forma giydive 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Fatih Terim, Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'den Fatih Terim'in "Zorlu" twitine olay cevap!
Galatasaray e-spor takımı, Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi'nden ihraç edildi Kicker, Galatasaray'ın Marcelo Sarrachi'yi kiraladığını duyurdu İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı

Son Dakika Haberleri
14:21 Milli voleybolcu Fatma Yıldırım: "Olimpiyat elemelerinin favorilerindeniz" - Son Dakika Spor
14:16 MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ilk devreyi değerlendirdi - Son Dakika Spor
14:16 Bursaspor, son anlarda hayat buluyor - Son Dakika Spor
14:10 MHK Başkanı Zekeriya Alp, Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika Spor
14:10 Milli voleybolcu Fatma Yıldırım: "Olimpiyat elemelerinin favorilerindeniz" - Son Dakika Spor
12:54 Ünal Karaman'ın ayrılığının arkasında, Trabzonspor'un Felix Magath ile görüşmesinin olduğu ortaya çıktı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 14:27:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Arda Turan bütün eşyalarını topladı ve... | Galatasaray Transfer Haberleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]