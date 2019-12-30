Son Dakika | Arda Turan bütün eşyalarını topladı ve... | Galatasaray Transfer Haberleri

Arda Turan'ın Galatasaray'a transferinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından "Arda futbolu Galatasaray'da bırakmalıdır. Galatasaray çocuklarına sahip çıkar" açıklamasıyla transfere yeşil ışık yakmıştı.



Arda Başakşehir ile vedalaştı



Başakşehir ile artık idmanlara çıkmayan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Arda Turan'dan da flaş bir hareket geldi. 32 yaşındaki futbolcu Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.



Okan Buruk da dün oynanan Kasımpaşa maçı sonrası Arda ile ilgili sorular üzerine "Arda için açılacak yeni bir sayfa daha olabilir" demişti.



İmza artık an meselesi!



Arda Turan, geçen pazar ailesiyle birlikte Fatih Terim'in Tarabya'daki villasında kahvaltıda bir araya gelmişti. Alınan bilgilere göre Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak Arda Turan ilk yarım sezon için kulüpten para talep etmeyecek.



8 yıl sonra dönüyor!



2011 yılında Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından Arda Turan 13 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e tranfer olmuştu. Milli futbolcu başarılı Atletico kariyerinin ardından 34 milyon Euro'ya Barcelona'ya tranfser olmuş ancak buradaki serüveni kısa sürmüştü.



2.5 sezonda 39 maça çıktı



Son 2.5 sezondur Başakşehir forması giyen Arda Turan 39 maçta forma giydive 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.