Son dakika... Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı (3) - Son Dakika
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Son dakika... Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı (3)

01.07.2022 14:00
Son dakika... Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı (3)

Edinilen son dakika haberine göre TIR ŞOFÖRLERİ HEYELAN ANINI ANLATTIArtvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı Tüneli mevkisinde 1 TIR şoförünün hayatını kaybettiği, diğerinin ise yaralandığı heyelan sonrası TIR sürücüleri, o anları anlattı.

TIR ŞOFÖRLERİ HEYELAN ANINI ANLATTI

Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı Tüneli mevkisinde 1 TIR şoförünün hayatını kaybettiği, diğerinin ise yaralandığı heyelan sonrası TIR sürücüleri, o anları anlattı. Gürcistan'a gitmek için bekleyen TIR şoförü Kamil Korkmaz, "Sabah buraya yakındık, sesi duyduk, hemen geldik. TIR'lar, kayaların altında kalmıştı. Müdahale edemedik ama sonrasında hemen ekipler geldi. Taşın altında ezilen TIR'daki Azeri vatandaşı güçlükle çıkarıldı. Diğer TIR'lardakiler sabah kahvaltı için aracın dışına çıkmıştılar, o yüzden hafif yaralı olarak kurtuldular" dedi.

'ÇEKMESEYDİM, AYNISI BENİM BAŞIMA DA GELECEKTİ'Heyelana tanık olan TIR şoförü İtibar Karayev de "Hepimiz uykudaydık, gürültüyle uyandık. Arabadan inip, arkaya baktığımızda kayalar yola kadar inmişti. Ölen de bizim arkadaşımızdı. Geldik, arkadaşımız ölmüştü. Hiçbir şey yapamadık sonra ambulans geldi, yaralıları götürdü. Ölen arkadaşımız 4 gündür burada bekliyordu. Ben de bu TIR'ın önündeydim, akşam yer boşalınca ileri çektim. Çekmeseydim, aynı şey benim başıma da gelecekti" diye konuştu.Heyelan olduğu sırada bölgeden geçen TIR şoförü Şemsettin Turgut ise "Buradan geçtim, hemen peşime heyelan koptu. Ben de yarım dakika önce gelseydim heyelanın altında kalırdım. Korkunç dakikalardı, büyük panik yaşandı" dedi. KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan heyelanda hayatını kaybeden TIR şoförünün kimliği de belirlendi. Şoförün, Azerbaycan uyruklu Şahmar Kerimov (38) olduğu öğrenildi.


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Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı Artvin'nin Kemalpaşa ilçesinde yaşanan heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu Artvin'nin Kemalpaşa ilçesinde yaşanan heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu
Kaynak: DHA

Karadeniz Sahil Yolu, Gürcistan, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı (3) - Son Dakika
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