Son Dakika: Atakum Belediyesi sevimli dostların her an yanında - Son Dakika

Atakum Belediyesi sevimli dostların her an yanında

SAMSUN - Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Sokak Canlıları Destek Ekibi, haftanın yedi günü ilçedeki yaralı ve hasta hayvanların yardımına koşuyor. Bakım ve tedaviye ihtiyaç duyan canlılar bulundukları noktadan alınarak kliniğe götürülüyor. Burada tedavi ve aşıları tamamlanan can dostlar, ekip tarafından yeniden kendi bölgelerine bırakılıyor.

Sokak canlılarının yaşam haklarını koruma amacıyla oluşturulan Atakum Belediyesi Sokak Canlıları Destek Ekibi, ilçedeki can dostlara yardım eli uzatıyor. Atakum'un dört bir yanındaki 50'den fazla besleme noktasında sokak canlarına mama ve su desteği sağlayan ekip, sorumluluk bölgelerinde rastladıkları ve yurttaş ihbarları ile tespit edilen yaralı hayvanların tedavi edilmesini sağlıyor. Çeşitli sebeplerle yaralanan ya da hastalanan hayvanın lokasyon bilgisini öğrenen ekipler, durum tespiti yapmak için araçla yola çıkıyor. Ekipte yer alan veteriner sağlık teknikeri, desteğe ihtiyaç duyan sokak canlısını kontrol ettikten sonra uygulanacak tedaviye göre kliniğe götürülmesine karar veriyor. Can dost ile bir süre vakit geçirerek kendilerine alışmasını sağlayan ekip, sokak canlısını araca alarak tedavisini yaptırmak üzere kliniğe ulaştırıyor.

50'den fazla destek noktası

Can dostların sağlıklı yaşam hakkı için yoğun bir çalışma yürüten ekip, yıl boyunca sevimli dostların muayene, tedavi, aşı ve kayıt altına alınmaları işlemlerine destek oluyor. Klinikte tedavileri tamamlandıktan sonra nekahat dönemini barınakta geçiren can dostlar, sağlıklarına kavuştuklarında ilgili yasa gereği alındıkları bölgelere yeniden bırakılıyor. Klinik ortamında sevimli dostların son kontrollerine eşlik eden Atakum Belediyesi Sokak Canlıları Destek Ekibi, birlikte vakit geçirdikleri can dostu araçla teslim aldıkları noktaya götürüyor. Atakum'daki sokak canlılarının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Sokak Canlıları Destek Ekibi yetkilileri, "Atakum, Samsun'un nüfusu en hızlı artan ilçesi. Buna bağlı olarak sokak canlılarının da sayısı artıyor. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Atakum Belediyesi olarak kentin dört bir yanında mamamatik, mini mama haznesi, besleme noktası ve besleme odağı gibi 50'den fazla destek lokasyonumuz var" dedi.

Atakumlular birlikte besleniyoruz

Besleme noktalarının bazılarında can dostları Atakumlularla birlikte desteklediklerini belirten yetkililer, "Sokak canlıları için komşularımızla dayanışma içerisindeyiz. Gönüllü olan yurttaşlarımızın adreslerine yakın noktalara mini mama hazneleri konumlandırdık. Bu noktalarda can dostları beraber besliyoruz. Komşularımız buraları ziyaret edip gönüllü olarak mama ve su desteği sağlıyor. Sevimli dostlarımızın aç ve susuz kalmaması için Samsun'da örnek bir mücadele içindeyiz. Dayanışmamıza destek veren tüm Atakumlulara teşekkür ediyoruz. Bu sürece katkı sağlamak isteyen tüm komşularımız için bir dijital harita hazırladık. İnternet üzerinden http://bit.ly/atakumcandostlar adresine giren herkes, Atakum'daki tüm besleme noktalarını görebiliyor. Bu adreslere ulaşıp haznelere mama desteği sağlayabiliyor" açıklamasında bulundu.

Yemek atığı bırakmayalım çağrısı

Atakumlulara, mamamatik ve mama hazneleri ile ilgili çağrıda bulunan yetkililer, "Komşularımızdan hayvan besleme noktalarımıza yemek artığı bırakmamalarını rica ediyoruz. Mamamatik hazneleri belirli aralıklarla temizlenip dezenfekte ediliyor ve içlerine sadece kuru mama konuluyor. Bazı mamamatiklerimize çeşitli yemek atıkları bırakılıyor. Bu durum can dostlarımızın sağlığını tehdit ediyor. Sıcak havalarda haznelerin içinde bozulan yemek artıkları nedeniyle hastalanan sevimli dostlarımız oldu. Onların steril koşullarda beslenebilmesi için Atakumlulardan yemek artıklarını beslenme noktalarına bırakmamaları için çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.