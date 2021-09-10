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Son dakika! Avustralya'da Kovid-19'dan 10 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika! Avustralya'da Kovid-19'dan 10 kişi daha hayatını kaybetti

10.09.2021 06:29
Son dakika! Avustralya'da Kovid-19'dan 10 kişi daha hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberler... Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadele sürerken ülkede virüsün ilk görüldüğü tarihten bu yana günlük yeni vaka sayısı ilk kez 1900'ü aştı, son 24 saatte 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadele sürerken ülkede virüsün ilk görüldüğü tarihten bu yana günlük yeni vaka sayısı ilk kez 1900'ü aştı, son 24 saatte 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Delta varyantının etkisindeki Yeni Güney Galler (NSW), Victoria ve Avustralya Başkent Bölgesi'ndeki (ACT) tam kapanma uygulamalarına rağmen Kovid-19 sayılarındaki artış, Avustralya'da bugüne kadarki günlük en yüksek vaka sayısının kaydedilmesine neden oldu.

Kovid-19'un son aylarda en fazla vaka sayısı ve can kabına nenden olduğu NSW'de 1542, Victoria'da 334, ACT'de 24 ve yakların kaldırıldığı Queensland eyaletinde 1 kişi daha virüse yakalandı.

Böylece Avustralya'da virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ilk kez, 1000 günde 1901 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkedeki bir önceki günlük en fazla yeni vaka sayısı 4 Eylül 2021'de 1756 kişinin virüse yakalanmasıyla kayıtlara geçmişti.

Avustralya'da Kovid-19'dan 10 kişi daha öldü

Ülkenin nüfus bakımından en büyük eyaleti NSW'de hızla artan vaka sayılarının yanı sıra son 24 saat içinde 9 kişi daha hayatını kaybetti. Yaşanan can kayıplarıyla birlikte eyalette virüsten ölenlerin sayısı 218'e çıktı.

Tam kapanmanın sürdüğü Delta varyantının etkisindeki Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da da hız kesmeyen Kovid-19 vaka sayıları bu yıl ilk kez 334'e ulaşırken, virüse yakalanan 1 kişinin daha öldüğü açıklandı.

Avustralya'nın diğer eyaletlerinde virüsten yeni can kaybı bildirilmezken NSW ve Victoria'daki ölümlerle, ülke genelinde Kovid-19'dan vefat edenlerin sayısı da 1076'ya yükseldi.

Toplam 69 bin 946 kişinin virüse yakalandığı Avustralya'da, 32 bin 224 aktif vakadan 209'u yoğun bakımda olmak üzere, 1362 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da 11 kişi Kovid-19 yakalandı

Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, dün kaydedilen 13 yeni vakanın ardından son 24 saatte 11 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu söyledi.

Dr. Bloomfield, ülkedeki toplam 629 aktif vakadan 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 27'sinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 866 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27'si hayatını kaybetti.

Togo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Avustralya'da Kovid-19'dan 10 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Avustralya'da Kovid-19'dan 10 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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