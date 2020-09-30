Son dakika! Aydın'da aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Baysan'ın yaşamını yitirdiğini, terkisindeki Turgay Taş'ın (23) ise yaralandığını belirledi.

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok