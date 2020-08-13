Son dakika... Aydın polisinden Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler, koronavirüsle mücadele döneminde stokları azalan Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Aydın Polis Evi Şehit Aydın Barış Sosyal Tesislerine gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile birlikte rütbeli personel ve polis memurları, form doldurup sağlık kontrolünden geçtikten sonra kan verdi.

Ekici, buradaki konuşmasında, Türk Polis Teşkilatı olarak Türk Kızılay'ın gönüllü kan sağlayıcıları olduklarını ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini ifade eden Ekici, şöyle konuştu:

"Bu noktada birbirimize destek olma zamanı. Kızılay'daki kan stoklarında azalma olduğu bölge müdürümüz tarafından iletildi. Teşkilat olarak her zaman, gece gündüz demeden kan ihtiyacı olduğunda arkadaşlarımız koşar. Kanımızla, canımızla vatanımızın, milletimizin emrindeyiz. Arkadaşlarımıza duyuru yaptık. Gördüğüm kadarıyla gerek rütbeli arkadaşlarımızdan gerek diğer personelimizden çok ciddi destek var. İmkanı olan, sağlığı yerinde olan herkesin Kızılay'a kan bağışında bulunarak bu zor süreçte destek olması gerçekten çok önemli. İnşallah bu zor günleri de hep beraber birbirimize destek olarak atlatacağız."