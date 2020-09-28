Son Dakika: Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti - Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti

Son dakika: Ermenistan'la yaşanan çatışma sonrasında bugün kısmi seferberlik ilan eden Azerbaycan, Türkiye hariç tüm ülkelere olan yurt dışı uçuşlarını da iptal etti.

Ermenistan'ın dün sabah başlattığı saldırılara karşılık veren ve başarılı sonuçlar elde eden Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Bu kararın ardından Azerbaycan, Türkiye hariç tüm ülkelere yurt dışı uçuşlarını da durdurdu.

SEFERBERLİK CUMHURBAŞKANLIĞI SİTESİNDEN DUYURULDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu kararı Azerbaycan Anayasası'nın 109. maddesinin 25. fıkrasına göre aldı. Söz konusu karar Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinden de duyuruldu. Azerbaycan Anayasası'nın 109. maddesinin 25. fıkrasında cumhurbaşkanının yetkileri arasında şu yer alıyor "Genel ve kısmi seferberlik ilan eder; seferberlik nedeniyle göreve çağrılanları terhis eder"

ALINACAK TEDBİRLER

Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek. Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.

NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yaptığı konuşmada ise Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralıların bulunduğunu belirterek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'ındır." dedi.

550'DEN FAZLA ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ermenistan ve Azerbaycan arasında dünden beri aralıksız süren sıcak çatışma devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu.

ERMENİSTAN KAYIPLARINI SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR

Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan çatışmaya ilişkin yeni açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yaşadığı kayıpları halktan saklamaya çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, operasyonun başlangıcından şu ana kadar Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiğini kaydetti.

Son Dakika: Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti

Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Sabah, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:34

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti - Son Dakika Ekonomi

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Son Dakika

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