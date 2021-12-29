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Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti - Son Dakika

Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti

29.12.2021 18:37
Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti

Azerbaycan, 16 Kasım'da Ermenistan sınırında Kelbecer istikametinde provokasyonda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti.

Azerbaycan, 16 Kasım'da Ermenistan sınırında Kelbecer istikametinde provokasyonda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 29 Aralık'ta Macaristan'ın arabuluculuğuyla 5 Ermeni askerin Ermenistan'a iade edildiği bildirildi. Açıklamada, iade edilen askerlerin 16 Kasım 2021'de Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Kelbecer istikametinde provokasyonda bulundukları gerekçesiyle Azerbaycan askerleri tarafından gözaltına alınanlar olduğu kaydedildi.

Azerbaycan'ın 26 Kasım, 4 ve 19 Aralık 2021 tarihlerinde 21 Ermeni askeri de Ermenistan tarafına iade ettiği hatırlatıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

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Ermenistan, Azerbaycan, Ermeni, Kasım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti - Son Dakika
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