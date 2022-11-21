Bakan Akar: Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 184 terörist etkisiz hale getirildi

13 Kasım günü gerçekleştirilen hain İstiklal saldırısı sonrası, Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz Pazar günü operasyonlar için düğmeye bastı. Pençe Kılıç adı verilen operasyon kapsamında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütleri hedef alındı

"184 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gerçekleştirilen Pençe Kılıç Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Akar konuyla ilgili "Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

89 HEDEF İMHA EDİLDİ

Operasyonla ilgili ayrıntılı bilgilere yer veren bakanlık, "İcra edilen PENÇE KILIÇ hava harekâtı ile; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

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