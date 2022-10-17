Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız

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Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Bu kapsamda temmuz ayında ara zam yapılan asgari ücret, 5.500 TL'yi buldu. Milyonlarca insanın gözü şimdi ise aralık ayında başlayacak komisyon toplantıları ile belirlenecek olan yeni asgari ücret zammına çevrilmiş durumda.

"EN KAPSAMLI MÜDAHALE YAPILACAK"

Konu hakkında sık sık açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

MADEN ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNE "İSTİHDAM" HABERİ

Öte yandan Bilgin ayrıca Bartın'daki maden faciasına şehit olan 41 vatandaşımızın aileleriyle ilgili de yeni haberi duyurdu. Bakan, "Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz" dedi.