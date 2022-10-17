Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız - Son Dakika
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Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız

17.10.2022 12:49

Asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" ifadesini kullandı.

Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Bu kapsamda temmuz ayında ara zam yapılan asgari ücret, 5.500 TL'yi buldu. Milyonlarca insanın gözü şimdi ise aralık ayında başlayacak komisyon toplantıları ile belirlenecek olan yeni asgari ücret zammına çevrilmiş durumda.

"EN KAPSAMLI MÜDAHALE YAPILACAK"

Konu hakkında sık sık açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

MADEN ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNE "İSTİHDAM" HABERİ

Öte yandan Bilgin ayrıca Bartın'daki maden faciasına şehit olan 41 vatandaşımızın aileleriyle ilgili de yeni haberi duyurdu. Bakan, "Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz" dedi.

YORUMLAR (5)
  • Yılmaz Dinç: Asgari ücret zammı vakti geldiğinde neye konuşmuyorsunuz? Gelecek zamllara halkı rahatlatmak için mi acaba.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ALİ MURAT: çalıştığım bir firma zam yapacağı zaman örnek 500 tl zam yapması gerekiyor ve bunu çok iyi bildiği halde, 200 tl zam yapıyordu. çalışanlar böyle zam olur mu diye şikayetçi olduğu zaman evet haklısınız arkadaşlar 500 tl yapmam gerekiyor diyordu. 300 tl olan zam farkı ise diğer aya yansıtılıyordu. dolaylı olarak herkesten 300 tl makas atmış oluyordu. şuan ki zamlarda bu şekilde işte. zamlı maaşı almadan daha bir önceki maaşı eritiyorlar. her zaman olduğu gibi yine gariban zarar görüyor. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: önemli olan zam değil, paranın alım gücüdür, bir taraftan maaşlara zam yap, diğer taraftan daha maaşı alamadan iğneden ipliğe zam yap, ne anlamı var ? Cevap Yaz 37 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız - Son Dakika


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