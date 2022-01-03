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Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, "Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, "Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var"

03.01.2022 12:32

Son dakika genel haberi: Bakan Karaismailoğlu, "Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var" -"Projemizi bu yılın ilk yarısında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" Bakan Karaismailoğlu, Pendik - Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı...

Bakan Karaismailoğlu, "Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var"

-"Projemizi bu yılın ilk yarısında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız"

Bakan Karaismailoğlu, Pendik - Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı metro inşaatını inceledi

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen- Kaynarca ve Kurtköy Kavşağı kısımlarının inşasında önemli bir yere sahip olan Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sisteminin şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, saatte 70 bin, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, inşası devam eden Pendik Tavşantepe -Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattının Yayalar İstasyonunda incelemede bulundu.

Sabiha Gökçen havalimanı raylı sistem bağlantısı ile, İstanbul'un şehirler arası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy - Kartal - Kaynarca metro hattı arasında raylı sistem bağlantısı sağlanacak. Yolcuların güvenli, dakik ve ekonomik olarak Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşımı sağlanmış olacak.

"Projemizi bu yılın ilk yarısında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız"

Proje hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metro çalışmalarının bu yılın ilk yarısında tamamlanacağını söyledi. Bakan Adil Karaismailoğlu, " Pendik, Tavşantepe, Sabiha Gökçen Metro hattındaki çalışmalarla ilgili teklif bilgileri de sizlerle paylaşacağım. 7. 4 kilometre uzunluğundaki projemizde Fevzi Çakmak, Hastane, Yayalar, Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları bulunmakta. 80 kilometre işletme hızıyla ulaşımın sağlanacağı hattımızın saatlik yolcu kapasitesi 70 bin yolcu olacaktır. Hattın tamamlanmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanına Kadıköy, Kartal, Pendik metro hattının kesintisiz devamı sağlanmış olacaktır. Havalimanına doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik ulaşım mümkün olurken, Pendik ilçemizin kuzey bölümü metroyla buluşacaktır. Proje kapsamında bugüne kadar 14 bin 536 metre ray montajı yaptık. 15 bin 970 metre tünel kazarak tünel yapım işlerini tamamladık. 4 istasyonda, 99 bin 350 metreküp betonarme imalatı yaptık. Elektronik imalatlarımızı yüzde 75 seviyesine getirdik. Projemizi bu yılın ilk yarısında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. " dedi.

"Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, saatte 70 bin, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var"

Bakan Karaismailoğlu, "Maalesef İstanbul'da yaklaşık 3 yıldır görev yaptıklarını zannedenler hiçbir zaman İstanbul'a hizmetleriyle gündeme gelemediler. Bizim yönetim anlayışımızda temel atmama törenleri değil, hizmete açma törenleri vardır. Bizim hizmet anlayışımızda proje temellerini hafriyatla kapatmak değil, projelerin hizmetlerin önünü açmak vardır. Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, saatte 70 bin, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var. Halkımızdan aldığımız destek ve iradeyle Türkiye'yi geleceğe taşıyan, hedeflerine ulaştıracak projelere imza atmaya devam edeceğiz." diye konuştu

Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var
Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var
Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var
Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var
Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var
Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var
Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var
Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var
Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var
Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var

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Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen, Kaynarca, Metro, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, 'Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, "Bizim ulaşım politikamızda yolda kalan otobüsler değil, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var" - Son Dakika
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