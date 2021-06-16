Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla Bodrum'da, operasyondayken çıkan silahlı çatışmada Şehit düşen Kahraman Polisimiz Ercan Yangöz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Polis Teşkilatı'mız ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim Şehidimizin makamını ali eylesin" dedi. - ANKARA

Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz