İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Ercan Yangöz için başsağlığı mesajı yayınladı.
Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla Bodrum'da, operasyondayken çıkan silahlı çatışmada Şehit düşen Kahraman Polisimiz Ercan Yangöz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Polis Teşkilatı'mız ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim Şehidimizin makamını ali eylesin" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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