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Bakan Yanık: "Kayıpları telafi edeceğiz" - Son Dakika

Bakan Yanık: "Kayıpları telafi edeceğiz"

01.08.2021 11:40

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'deki orman yangınlarıyla ilgili olarak, "Can kaybı olmaması bizim için önemlidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'deki orman yangınlarıyla ilgili olarak, "Can kaybı olmaması bizim için önemlidir. Onun dışındaki bütün kayıpları Allah'ın izniyle telafi edeceğiz. Vatandaşımızın telef olan hayvanı varsa onların bedelleri ev eşyaları için ödenekleri çıkardık. Hemen dağıtılmaya başlanacak. Onun dışında yanan konutlarla alakalı konut desteğin de hiçbir sıkıntı olamayacak. Hasar durumları belirlendikten sonra tam hasarlı konutların da çok hızlıca yapımı sağlanacak" dedi.

Adana'dan karayolu ile memleketi Osmaniye'deki yangın bölgesine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yangın Yönetim Merkezi'nde Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'dan yangınla ilgili bilgiler aldı. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yanık, vatandaşların yangında telef olan hayvanları ve eş eşyaları için ödenek çıkarttığını söyledi. Bakan Yanık, Vatandaşımızın çok iyi biliyor olması lazım. Bir kez daha ben de ifade etmek isterim. Can kaybı olmaması bizim için önemlidir. Onun dışındaki bütün kayıpları Allah'ın izniyle telafi edeceğiz. Hükümetimiz zaten daha önceki süreçlerde daha önceki krizlerde yaptıkları ortadadır. Vatandaşımızın telef olan hayvanı varsa onların bedelleri ev eşyaları için ödenekleri çıkardık. Hemen dağıtılmaya başlanacak. Onun dışında yanan konutlarla alakalı konut desteğinde hiçbir sıkıntı olamayacak. Hasar durumları belirlendikten sonra tam hasarlı konutların da çok hızlıca yapımı sağlanacak. Dolayısıyla bu anlamda vatandaşımızın içi rahat olsun. Bu afetin sonuçlarının ortadan kaldırılması için bütün süreci tek tek takip ediyoruz. İnşallah yaraları çok hızlı bir şekilde ortadan kaldıracağız" dedi.

"Sorumluluk makamında olan insanlar olarak üzerimize düşeni eksiksiz yerine getireceğiz"

Yaşanan afetlerin ardından el birliği ile kendi yaralarımızı birlikte saracağımızı ifade eden Yanık, "Şunu açık bir yüreklilikle söylemek istiyorum. Bu kadar büyük afet bakın Türkiye'nin 5 ayrı ilinde en son 40'tan fazla noktada halen devam eden öbür tarafta Karadeniz'de devam eden can kaybının olduğu sel ve heyelana rağmen bu kadar hızlı organize olan bu kadar çabuk vatandaşın derdine derman olan bu kadar çabuk meseleye vakıf olan bir idare bir hükümet gerçekten çok az bulunur. Bu felaketleri sadece biz yaşamıyoruz. Dünyanın her tarafında yaşanıyor. Doğal afet adı üzerinde doğal afet işte. Karadeniz'de başka Akdeniz'de başka yerlerin coğrafyaların kendilerine özgü özellikleriyle yaşadığımız bir takım sıkıntılar var. Önemli olan bizim idare olarak ne kadar çabuk müdahil olduğumuz ne kadar çabuk meseleye vaziyet ettiğimiz. Bu anlamda elimizden geleni hızlı bir şekilde yerine getirdik. Bundan sonraki süreçte de kendi yaramızı kendi el birliğimiz ile saracağız. Bizler de bölgenin insanı olarak ayrıca sorumluluk makamında olan insanlar olarak üzerimize düşeni eksiksiz yerine getireceğiz. Bunun takipçisi olacağız. Sizler de takipçisi olacaksınız" diye konuştu.

"Milletin moralini bozmak için sahaya çıkanlara çok dikkat etmenizi rica ediyorum"

Fırsatçılık gözeterek milletin canını sıkmak, moralini bozmak için sahada olanlara da millet zaten cevabını verdiğini söyleyen Bakan Yanık, "Ağaçlandırma konusunda Türkiye'nin ağaç ve orman varlığını arttıran bir hükümetin üyeleriyiz. O anlamda bir takım provokasyonlar işte şöyle yakıldı böyle yakıldı. Bunların hepsi laftır. Bunların hepsinin hiçbir karşılığının olmadığını bizim geçmişte yaptığımız çalışmalar ortaya koyuyor zaten. Dolayısıyla böyle bir zamanda milletin moralini bozmak için sahaya çıkanlara da özellikle çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Biz böyle zamanlarda milletin yarasını sarmak moraliniz düzeltmek için sahadayız. Ama bu zamanlardan sonra fırsatçılık gözeterek milletin canını sıkmak moralini bozmak için sahada olanlara da millet zaten cevabını veriyor" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, açıklamasının ardından Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ile İsmail Kaya, Belediye Başkanı Kadir Kara ve diğer protokol mensuplarıyla birlikte Karatepe köyüne bağlı Sağlamerler Mahallesi'nde yangından zarar gören evlerde incelemelerde bulunarak ev sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti. - OSMANİYE

Bakan Yanık: Kayıpları telafi edeceğiz
Bakan Yanık: Kayıpları telafi edeceğiz
Bakan Yanık: Kayıpları telafi edeceğiz
Bakan Yanık: Kayıpları telafi edeceğiz

Derya Yanık, Osmaniye, Mevla, konut, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: 'Kayıpları telafi edeceğiz' - Son Dakika


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