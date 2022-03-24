Son dakika... Balerin Avidor'un "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" davasında karar - Son Dakika

Sarıyer'deki süpermarketten et çalmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan balerin Evlin Avidor'a "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan verilen 10 ay hapis cezasının hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 17. duruşmaya sanık Evlin Avidor avukatlarıyla katıldı.

Duruşmada esas hakkında savunmalarını yapan sanık avukatları, son sunulan bilirkişi raporunun olayla alakasının bulunmadığını ve farklı bir tarihe ait olduğunu söyledi.

Kayıtların olayın yarısından başladığı ve bilirkişinin hangi ürünün ödenip hangisinin ödenmediğini anlamasına şaşırdıklarını belirten avukatlar, müvekkillerinin poşeti unuttuğu için ödemeyi yapmadığını, uyarıldığında da ödemeyi başaramadığını anlattı.

Avidor'un ödediği ve ödemesini unuttuğu ürünleri de bıraktığını dile getiren avukatlar, mütalaaya katılmadıklarını, sanığın suç kastı ve teşebbüsünün olmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Avidor'un, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs" suçunu işlediğinin sabit olduğunu kaydederek, 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay teşebbüs aşamasında kaldığı ve suç tarihi itibarıyla zarar asgari ücretin yüzde 10'unun altında olduğu gerekçesiyle cezayı 1 yıla indiren mahkeme, sanığın tevil yollu beyanlarını da lehine sayıp cezayı 10 ay hapse düşürdü.

Avidor'un geçmişteki hali, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olmaması ve kişilik özelliklerini dikkate alan mahkeme, yeniden suç işlemeyeceği yolunda kanaat oluşması nedeniyle sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını 5 yıllık denetime tabi tutarak geri bıraktı.

Mütalaadan

Davanın bir önceki duruşmasında açıklanan savcılık mütalaasında Avidor'un, müşteki Emrah Gür'ün yetkilisi olduğu süpermarkette kasiyer bulunmayan jet ödeme noktasından çıkış yaptığı sırada durdurulduğu belirtilerek, sanığın aldığı 25 parça ürünün ödemesini yaptığı ancak toplam değeri 151,98 lira olan 3 paket etin parasını ödemeden marketten çıkarmaya çalıştığı anlatılıyordu.

Sanığın eyleminin kamera görüntülerinden sabit olduğu ifade edilen mütalaada, sanık hakkında imkanı olmasına rağmen daha fazla ürün almadığı, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 145. maddesi gereği çalmaya teşebbüs ettiği malın değerinin az olduğu hususlarının da gözetilmesi gerektiği belirtiliyordu.

Mütalaada sanık Evlin Avidor'un "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığına teşebbüs" suçundan 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de sanığın "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan cezalandırılması isteniyordu.