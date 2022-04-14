Son dakika... Balıkesir'de polisten 55 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika... Balıkesir'de polisten 55 şahsa 'Huzur' operasyonu

14.04.2022 16:37
Son dakika... Balıkesir'de polisten 55 şahsa 'Huzur' operasyonu

Son dakika habere göre Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 24 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 24 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 24 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 27 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika... Balıkesir'de polisten 55 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika... Balıkesir'de polisten 55 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika... Balıkesir'de polisten 55 şahsa 'Huzur' operasyonu

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Balıkesir'de polisten 33 şüpheliye gözaltı Balıkesir'de polisten 33 şüpheliye gözaltı

Balıkesir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Balıkesir'de polisten 55 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Balıkesir'de polisten 55 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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