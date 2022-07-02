Suçıktı mevkisinde karşılaşan İbrahim Enes B. ve Emre K. ile İbrahim C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bu kişiler yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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