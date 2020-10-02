Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşen "OSBÜK İstişare Toplantısı"nda söz alan Başkan Küpeli, OSB'lerin sorun ve taleplerini Bakan Varank'a aktardı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İstişare Toplantısı'na katıldı. Video konferans aracılığıyla gerçekleşen, 343 OSB başkanı ve bölge müdürlerinin katıldığı toplantıda OSB'lerin sorun ve talepleri görüşüldü.

İstişare toplantısında söz alan Başkan Küpeli, illerdeki çeşitli kurullarda organize sanayi bölgelerinin de mutlaka temsil edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kalkınma Ajansları ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Organize Sanayi Bölgelerinin, kalkınma ajanları yönetiminde yer almasını istiyoruz ve temsil edilmesini talep ediyoruz. Bir diğer sorunumuz YEKDEM bedelleri. YEKDEM bedellerinin düşürülmesini istiyoruz. Doğalgaz dağıtımı yapan bir OSB olarak doğalgaz dağıtımından zarar ediyoruz. İl Hıfzıssıhha ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarında OSB'ler yasal olarak temsil edilemiyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde çalışan 45 bin kişi var, ama biz İl İstihdam Kurulunda sağ olsun valimizin onayı ile temsil ediliyoruz. Ama bunun yönetmelikle de düzenlenmesi yerinde olacaktır. Diğer önemli bir konuda, işyerlerinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere yönelik bunun, iş kazası sayılamayacağına yönelik SGK bir yönetmelik çıkardı, bizler bunun kanun ile düzenlenmesini istiyoruz. Yine çok sayıda KOBİ'mizi ilgilendiren bir husus olan KOBİ tanımının günün şartlarına göre tekrar güncellenmesi gerekiyor" dedi.

"Bağlantı yolu yapılmalı"

Başkan Küpeli ayrıca, Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demiryolu bağlantı yolunun yapımı konusuna değindi. Eskişehir OSB yönetimi olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirten Küpeli, bağlantı yolunun en kısa sürede yapılması gerektiğini Bakan Varank'a aktardı.

"Sorunları inşallah çözeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, KOBİ tanımıyla ilgili değerlendirme yapacaklarını aktarırken, Eskişehir'in bağlantı yollarının yapılması konusunda, "Demiryolu bağlantı yolu ve kavşaklar noktasındaki sorunları inşallah çözeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR