Başkentte yakalanan PYD/YPG'li terörist tutuklandı
20.11.2020 18:07
Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan PYD/YPG mensubu Suriye uyruklu terörist tutuklandı.
Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan PYD/ YPG mensubu Suriye uyruklu terörist tutuklandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde PYD/YPG'nin istihbarat biriminde görev alan ve geçen yıl göçmen olarak Türkiye'ye giren Halep doğumlu K.A'nın Beypazarı ilçesinde tarım işçisi olarak çalıştığını tespit etti.
Ekiplerce 13 Kasım'da gözaltına alınan K.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika Gözü dönmüş koca, 2 çocuğunun evde bulunduğu sırada önce eski eşini sonra kendisini öldürdü İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir Uyuşturucu çetesi 'Mavi Kelebekler' çökertildi Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti Rüzgara kapılan Türk paraşütçü, Lübnan kıyılarına zorunlu iniş yaptı Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler