Üye Girişi
Son dakika: "Bataklık Operasyonu" davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı - Son Dakika

Son dakika: "Bataklık Operasyonu" davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

10.01.2022 19:18
Son dakika: "Bataklık Operasyonu" davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

Son dakika haberler: Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında dava açılan 73 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında dava açılan 73 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan tutuksuz sanık Ahmet Kök, iddianamede isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığı iddia ederek, suçsuz olduğunu söyledi.

Kendi halinde çalışan biri olduğunu, yasa dışı faaliyetinin olmadığını belirten Kök, sanıklardan kimseyi tanımadığını iddia etti ve beraatını istedi.

Sanık Asuman Bilici ise hazırlık aşamasında verdiği ifadesinin esas alınmasını istedi. Suçlamaları kabul etmeyen Bilici, örgütsel faaliyetinin olmadığını, iddianamede yer verilen taşınmaz malların satışının ne şekilde yapıldığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Sanıklardan bazılarıyla akraba olduğunu belirten Bilici, "Ev kadınıyım, çocuklarımla birlikteyim. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. İnsanların bana şüphe ile bakmasını kabullenemiyorum, bir an önce aklanmayı bekliyorum." beyanında bulundu.

Örgüt elebaşı Çetin Gören'in Hollanda'da tutuklu olduğu dönemde serbest bırakılması için 50 bin avro kefalet ücreti gönderdiği belirlenen sanık Attila Bakalloğlu, sanıklardan Mahmut Bilici'nin eniştesi olduğunu, onun talebi üzerine söz konusu parayı gönderdiğini ifade etti.

Bunun dışında sanıklarla herhangi bir ilişkisinin olmadığını ileri süren Bakalloğlu, beraatını istedi.

Sanık Bekir Tamer, sanıklardan emlakçılık yapan Kadir Ağdoğan ile tanıştığını, diğer sanıkları ise tanımadığını söyledi.

Gayrimenkul alanında ticari faaliyetlerinin olduğunu, örgütsel herhangi bir tutumunun olmadığını öne süren Tamer, suçsuz olduğunu savundu.

Çetin Gören'nin kardeşi Fadile Köse de Belçika doğumlu olduğunu, yurt dışında uzun yıllar çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

Kardeşi dışında sanıklardan kimseyi tanımadığını ifade eden Köse, "Bugüne kadar trafik cezam dahi yoktur, iddia edilen suçları işlemedim. Suçtan gelir elde etmedim. Zaten yurt dışında eşimle çok çalıştık, malvarlığı edindik. Kazandıklarımızı da Türkiye'ye getirdik. Kazançlarımız yasaldır." diye konuştu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuksuz sanıklar Bülent Kök, Enver Ağdoğan, Selma Bilici, Sevgi Tamer, Taner Ağdoğan, Umut Ağdoğan, Mehmet Bilici, Onur Ayar, Samet Türkoğlu, Atilla Yıldırım, İlhan Acer, Mehmet Selim Akçay, Atilla Can Daş, Hanife Daş, Ahmet Seçen, Orhan Bozkurt ve Servet Daş da savunmalarını tamamladı.

Davaya yarın devam edilecek.

Sanıklar hakkında istenen cezalar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.

Örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istendi.

Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, "örgüt yöneticisi" olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de ayın suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.

YORUMLAR
500

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: 'Bataklık Operasyonu' davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı - Son Dakika


Kazalarla gündeme gelen İETT'nin erken uyarı sistemini kaldırdığı ortaya çıktı Kazalarla gündeme gelen İETT'nin erken uyarı sistemini kaldırdığı ortaya çıktı         
00:09
Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler         
21:34
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan... Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan...         
11:26
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı         
09:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50

Son Dakika Haberleri
00:06 Cemre Kemer'den trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül eleştirilerine yanıt
23:52 Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı
23:50 Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! Tazminat alacak mı?
23:38 Aracında piknik tüpüyle intihara kalkışan kadın, polisi alarma geçirdi
23:37 Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın ifadelerine tepki
23:23 Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim, Başkan'ın teklifini duyunca çıldırdı
23:07 AK Parti MYK'da gündem 20 Aralık sonrası oy oranlarıydı!
22:57 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı
22:51 Fatih Terim'i evinin önünde bekleyen taraftarları yıkan sözler
22:36 Belhanda'nın Fenerbahçe'ye yaptığı hareket, Murat Sancak'ı da kızdırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 00:25:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: "Bataklık Operasyonu" davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement