Son dakika... Belediyeden en çok geri dönüşüm malzemesi toplayan okullara temizlik malzemesi desteği - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında en fazla geri dönüşüm malzemesi toplayan okullara toplamda 20 ton temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, okullara topladıkları atıkların yüzde 5'i kadar temizlik malzemesi vermek istediklerini ve bunu bir yarışmaya çevirdiklerini belirtti.

Beşyüzevler Anaokulunun 24 bin 458 kilogram geri dönüşüm malzemesi toplayarak tüm kategorilerde birinci olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, "Projemize desteklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürümüze ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Daha temiz bir çevre, daha yaşanılabilir Gaziantep ve Şahinbey ile yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de Şahinbey Belediyesinin proje ile okullara 10 tonu sıvı sabun, 10 ton da yüzey temizleyici olmak üzere toplamda 20 ton temizlik malzemesi desteği sağladığını kaydetti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan da Şahinbey Belediyesine proje için teşekkür etti.