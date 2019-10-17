Son Dakika: Beşiktaş'ta İsmail Ünal adaylıktan çekildi! Serdal Adalı lehine...
1 saat önce
Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak seçim öncesi adaylığını açıklayan İsmail Ünal, Serdal Adalı lehine başkanlıktan çekilme kararı aldı.
Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak seçim öncesi adaylığını açıklayan İsmail Ünal, Serdal Adalı lehine başkanlıktan çekilme kararı aldı.
Serdal Adalı'nın İsmail Ünal'ın listesindeki Emin Önal'a yönetim kurulu listesine dahil edeceği öğrenilirken bir ya da iki üyenin daha listeye katılabileceği ifade edildi.
Böylece Beşiktaş'ta başkan adayları üçe düştü. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay, başkanlık için yarışacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:52
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