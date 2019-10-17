Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Beşiktaş'ta İsmail Ünal adaylıktan çekildi! Serdal Adalı lehine...
Son Dakika Spor Son Dakika: Beşiktaş'ta İsmail Ünal adaylıktan çekildi! Serdal Adalı lehine...

Son Dakika: Beşiktaş'ta İsmail Ünal adaylıktan çekildi! Serdal Adalı lehine...

1 saat önce

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak seçim öncesi adaylığını açıklayan İsmail Ünal, Serdal Adalı lehine başkanlıktan çekilme kararı aldı.

Son Dakika: Beşiktaş'ta İsmail Ünal adaylıktan çekildi! Serdal Adalı lehine..., System.String[]

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak seçim öncesi adaylığını açıklayan İsmail Ünal, Serdal Adalı lehine başkanlıktan çekilme kararı aldı.


Serdal Adalı'nın İsmail Ünal'ın listesindeki Emin Önal'a yönetim kurulu listesine dahil edeceği öğrenilirken bir ya da iki üyenin daha listeye katılabileceği ifade edildi.


Böylece Beşiktaş'ta başkan adayları üçe düştü. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay, başkanlık için yarışacak.


Serdal Adalı, İsmail Ünal, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:52 
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Beşiktaş'ta başkan adayı İsmail Ünal adaylıktan çekildi
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