Son dakika! Betam: İstihdamda zayıf da olsa bir canlanmaya görünüyor - Son Dakika

Son dakika! Betam: İstihdamda zayıf da olsa bir canlanmaya görünüyor

Son dakika haberi... Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) araştırma notuna göre, Mayıs öncü göstergeleri "istihdamda zayıf da olsa bir canlanmaya" işaret ediyor.

Son dakika! Betam: İstihdamda zayıf da olsa bir canlanmaya görünüyor, System.String[]

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) araştırma notuna göre, Mayıs öncü göstergeleri "istihdamda zayıf da olsa bir canlanmaya" işaret ediyor.

Betam Direktörü Prof. Seyfettin Gürsel ve Betam'dan Araştırma Görevlisi Mehmet Cem Şahin'in hazırladığı "Öncü göstergeler" başlıklı araştırma notunda, Mart dönemi (Şubat-Mart-Nisan) işgücü istatistiklerinin TÜİK tarafından 10 Haziran'da açıklandığı anımsatılarak, "İstihdam kayıpları ve işsiz sayıları çok daha yüksek beklendiğinden bu sonuçlar kamuoyunda hararetli tartışmalara neden oldu" denildi ve şöyle devam edildi:

"Bu araştırma notu bu tartışmaya katılma amacını taşımıyor. Ama yeri gelmişken şu olguyu da not etmek isteriz:

"Korona salgınının istihdam üzerinde yaratacağı büyük tahribatı olabildiğince sınırlamak için alınan önemler, özellikle kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma

yasağı kağıt üzerinde istihdam kayıplarını sınırladı.

"Bu iki destek kapsamında halen 4.5 milyona yakın ücretli bulunuyor. Bu büyük kitlenin ne ölçüde istihdamda sayılabileceği, istihdamda resmen 1 milyona yakın kayıp olduğu halde işsiz sayısında neden artış olmadığı halen tartışılıyor ve daha gerçekçi bir işsizlik oranı kestirilmeye çalışılıyor.

"Bu araştırma notunun amacı, Mayıs ayı verilerinin TÜİK HİA kapsamına girmesini beklemek yerine İŞKUR ve Kariyer.net'in Mayıs verilerini kullanarak işgücü piyasasında yeni gelişmeleri kısmen de olsa güncel olarak gözlemleyebilmekten ibarettir.

"Hanehalkı işgücü anketi (HİA) Mart dönemi verileri ile Korona salgınının işgücü piyasası üzerindeki etkisini tam olarak gözlemlemek mümkün değildir.

"Nitekim dönem ortalamasından Ocak ayı çıkarken Nisan ayı girmiştir ama Mart dönemi istatistiklerinde Şubat ve Mart ayları verileri halen mevcuttur.

"HİA Nisan dönemi (Mart-Nisan-Mayıs) istatistikleri ise 10 Temmuz'da açıklanacaktır. Bu tarihi beklemek yerine Mayıs ayına ilişkin açık iş/ ilan, işe yerleştirme, ilanlara başvuru gibi işgücü talep ve arzına dair kimi göstergeleri kullanarak bu notu hazırladık.

"Korona öncesine kıyasla verilerin nasıl bir seyir izlediğini özellikle de Mayıs ayında bazı kısıtların kaldırılması ile işgücü talebinde bir kıpırdanma olup olmadığını sorgulamanın yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

"Bu ikinci Öncü Göstergeler notumuz oluyor. 'Korona salgınının işgücü piyasasına etkisi: Öncü göstergeler ne söylüyor' başlıklı ilk notu 8 Mayıs tarihinde yayınlamıştık.

"Bu ikinci notta İŞKUR açık iş verilerini alt sektörlere genişlettik. Böylece Korona şokunun farklı dozdaki etkileri daha iyi görülebiliyor."

Türkiye işgücü piyasasında son iki yılda dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandığının vurgulandığı Betam notunda, "Bu dönemde istihdamdaki düşüşlerin işsiz sayılarına tümüyle yansımadığı görüldü. Bu şaşırtıcı gelişmenin Şubat döneminde yani Korona şokunun arifesinde büyük boyutlara ulaştı. İşini kaybedenlerin bir bölümünün iş aramaktan imtina ettiği anlaşılıyordu. Sonuçta işgücünde (istihdamdakiler + işsizler) daha önce hiç tecrübe edilmeyen bir durgunluk ortaya çıktı.  İşini kaybedip iş aramayanların bir bölümü iş bulamayacağını düşündüğü için HİA'nın"ümidi kırıklar" grubuna dahil oldu. Bu grupta gözlemlenen belirgin artış bu davranışın sonucudur. Ama diğer kısmının nerede göründüğü tam olarak belli değildir ve araştırılmayı beklemektedir" denidi ve şöyle açıklandı:

"Bu bağlamda Kariyer.net veri havuzunda yer alan açık iş ilanlarına yapılan başvuru sayılarının Korona şokundan nasıl etkilendiğine bakmak faydalı olacaktır.

"Şubat 2020'de yaklaşık 11 milyon 400 bine ulaşan toplam başvuru sayısı Mart'tan itibaren düşüşe geçmiş, düşüş Nisan'da hızlanarak devam etmiş ve başvuru sayısı 4 milyon 400 bine gerilemiştir.

"Bu olgunun Korona günlerinde iş bulma ihtimalinde ortaya çıkan büyük düşüşü yansıttığını rahatlıkla kestirebiliriz. Bununla birlikte Mayıs'ta toplam başvuru sayısının yükselişe geçerek yaklaşık 6 milyon 290 bine yükseldiği görülmektedir.

"Bu yön değişiminin iş bulma ümidinde bir artışı mı yoksa geçim derdine düşen işsizlerin olumsuz koşullara rağmen şanslarını denemeye karar vermelerinden mi kaynaklandığını kestirmek zordur.

"Yine de işgücü arzının zımni bir göstergesi olan bu gelişmenin işgücü talebinde görülen ılımlı canlanma ile eşanlı olarak ortaya çıktığını not etmek isteriz."

Betam notunda, "İŞKUR açık iş ilanları ile Kariyer.net'in iş ilanlarına başvuru verileri Korona şokunun Mart ayından itibarenistihdamı etkilemeye başladığını ve bu etkinin Nisan ayından itibaren şiddetlendiğini açıkça göstermektedir" denildi ve ve eklendi:

"Bu etki TÜİK Mart dönemi (Şubat-Mart-Nisan) HİA istihdam verilerine de önemli ölçüde yansımış durumdadır. Ancak HİA istihdam verilerinde Mayıs ayı henüz dahil değildir. Bu araştırma notunda yer alan İŞKUR ve Kariyer.net Mayıs verileri istihdamda zayıf da olsa bir canlanmanın ihtimal dahilinde olduğuna işaret etmektedir." (Grafik)


Bahçeşehir Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Betam: İstihdamda zayıf da olsa bir canlanmaya görünüyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın Altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek         
18:02
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek         
17:56
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi         
17:33
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı         
17:32
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz         
17:28
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı         
17:19
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
17:18
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak         
17:14
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir         
17:11
Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi         
17:07
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor         
17:02
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti         
16:49
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı         
16:48
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi         
16:43
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı         
16:41
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum         
16:20
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu         
16:07
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada         
15:48
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın         
15:42
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti         
15:42
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı         
15:41
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek         
15:24
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 18:19:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Betam: İstihdamda zayıf da olsa bir canlanmaya görünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]