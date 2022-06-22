Beyoğlu'nda ev sahibinin öldürdüğü kiracının eşi: Bilinçli şekilde ateş ettiler

BEYOĞLU'nda Serdar Yılmaz'ın öldürülmesi, kızı Nazar Yılmaz'ın yaralanmasıyla ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Serdar Yılmaz'ın eşi Seda Yılmaz, "Sanıkları 7 yıldır tanırız, kiracılarıyız, aramızda husumet vardı. Eşime, bilinçli şekilde, silahla ateş ettiler" dedi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Bekir Aras ve Hasan Aras getirilirken, şehir dışındaki tutuksuz sanık Oğuzhan Karcıoğlu SEGBİS ile bağlandı. Öldürülen Serdar Yılmaz'ın eşi Seda Yılmaz ve olayda yaralanan kızı Nazar Yılmaz ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

"KAÇARKEN NEFSİ MÜDAFAA YAPTIM, NEDEN KAÇIYORUM DİYE SORDUM"

Tutuklu sanık Bekir Aras ifadesinde, Serdar Yılmaz ile 4 yıl önce bir tartışma yaşadıklarını ve aralarında husumet olduğunu belirtti. Aras, olayın yaşandığı gün, kardeşiyle arasında bir gerginlik yaşandığını, öfkeyle elindeki alkol şişesini kırdığını anlattı. Seslerden rahatsız olan Serdar Yılmaz'ın damadı Metin isimli kişinin, kendisine sert tepki gösterdiğini söyleyen sanık Aras, şöyle devam etti: "Siz de o kadar düğün dernek yaptınız, biz ses çıkarmadık dedim. Metin'le tartıştık, boğazıma sarıldı beni silkeleyip yere iterek oradan ayrıldı. Tekrar geleceğini söyledi. Bende korktuğum için silahımı yanıma aldım. Odada televizyon izliyordum. O sırada kapıdan sesler geldiğini duydum. Kapıya doğru dönünce Serdar'la göz göze geldik. O sırada kardeşim yere düşünce, vurulduğunu düşündüm. Serdar da elini beline doğru atınca, yanımda bulunan silahla ona doğru ateş ettim, kendini yere attı. Kalabalık oldukları için olay yerinden kaçtım. Silah ağırlık yaptığı için denize attım. Kaçarken kendi kendime, nefsi müdafaa yaptım, neden kaçıyorum diye sordum. Kaçarsam suçlu olurum diye düşünerek karakola gidip teslim oldum" dedi.

"ABİM YERE DOĞRU BİRKAÇ KEZ ATEŞ ETTİ"Tutuklu sanık Hasan Aras ise savunmasında "Aileyi 5-6 yıldır tanıyoruz, üst katımızda otururlar. Olay günü abimle tartıştık. Tartışma sorasında abim duvara birkaç bir şey attı. Sonra yanımıza Metin geldi 'Duvara ne atıyorsunuz' dedi. 5-6 kişiyle gelmişlerdi. Sonra bize 'Ben birazdan geri geleceğim, göreceksiniz' dedi ve gitti. Sonra Serdar geldi, saldırmaya başladılar. O an abim yere doğru birkaç kez ateş etti. Serdar'la birlikte gelenler de bulunduğumuz dernek binasına şişe filan atmaya başladılar. Bende kendimi lavaboya kilitleyerek polisi aradım. Suçsuzum tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Tutuksuz sanık Oğuzhan Karcıoğlu ise, olayla ilgisi olmadığını belirterek beraatını talep etti.

"EŞİME BİLİNÇLİ ŞEKİLDE SİLAHLA ATEŞ ETTİLER"Maktulün eşi Seda Yılmaz ise "Sanıkları 7 yıldır tanırız, kiracılarıyız, aramızda husumet vardı. Olay günü kızımın kına gecesi vardı. Kına gecesi bitince eve çıktık. Evde pencere kenarında otururken, alkol şişesi attıklarını gördüm. Eşim neden attıklarını sorunca tartışma çıktı, aşağı indi. Ben de peşinden indim. Eşim derneğe girince Hasan eşimin boğazına sarıldı. Ben onları ayırmaya çalışırken, Hasan Aras silahın tersiyle arkadan bana vurdu. Sonra eşime, bilinçli şekilde, silahla ateş ettiler. Eşim vurulduktan sonra onu çekmeye çalıştım. Nazar o anda babasını kurtarmaya gelince o da yaralandı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

"ARTIK BİZİM BABAMIZ YOK"Serdar Yılmaz'ın kızı Nazar Yılmaz, "Sanıklar evin penceresine şişe attılar, annem de önünde oturuyordu. Babam neden attıklarını sordu, Ayhan diye biri babama küfür edince babamda aşağıya indi. Aşağıda tartışmaya başladılar. Bekir babamın üzerine doğru silahla ateş etti. Annem de onu kenara çekmeye çalışıyordu. Sonra bana doğru ateş etti. Kurşun bacağıma isabet etti. Artık babamız yok. Milli basketbol seçmelerine gitmiştim, spor hayatım bitti. Sanıklardan şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hasan Aras ve Bekir Aras'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, kamera görüntülerinin incelenerek rapor alınması için dosyayı bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

PLANLI ŞEKİLDE HAREKET ETMİŞLERDavanın iddianamesinde Beyoğlu'nda 21 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen olayın, gürültü nedeniyle başladığı belirtiliyor. Sanık Bekir Aras'ın, tartıştığı Serdar Yılmaz'a 7-8 el ateş ettiği, mermilerden 5'inin öldürücü nitelikte olduğu bildirilen iddianamede, şüphelilerin aynı kasıtla, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri de belirtildi. Şüpheliler Bekir Aras, Hasan Aras ve Oğuzhan Karcıoğlu'nun 'Kasten öldürme', suçundan müebbet hapis ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

"BENDE VURULDUĞUMDAN DOLAYI BASKETBOL HAYATIM BİTTİ"Duruşma sonrası maktulün eşi Seda Yılmaz, kızı Nazar Yılmaz ve avukatları Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı. Nazar Yılmaz, "Olay günü camımıza alkol şişesi geldi. Babam 'ne oluyor' diye dışarı çıktı. Biri argo sözler söyleyerek, babamı aşağıya çağırdı. Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı. Ben de vurulduğumdan dolayı basketbol hayatım bitti. Milli takım seçmelerine gitmiştim. Spor hayatım bitti. Sanıkların en ağır şekilde ceza almalarını istiyorum" dedi.Seda Yılmaz ise eşinin sağlık çalışanı olduğunu belirterek, "Kızımın kına gecesi vardı. Kına gecesinden bir saat sonra eşim vuruldu. Durduk yere eşimi vurdular, suçsuz yere. Bunların en ağır şekilde ceza almalarını istiyorum. Adalet neyse yerini bulsun" şeklinde konuştu.

"KIZINA DA HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ EDİYORLAR"

Şikayetçi avukatı Halil İbrahim Serbest, "Sanıklar aşağıda dernek adı altında meyhane işletiyorlar. Üst katta oturan müvekkillerimizi, evden çıkarıp oraya da kumarhane yapmak istiyorlar. Gidecek yerleri olmadığı için, evde kalmaya devam ediyorlar. Olay günü de plan yapıldığını düşünüyoruz. Cama alkol şişesi atıyorlar, aşağıya insinler diye. Aşağıya inince ateş edip ve öldürüyorlar. Kızı geliyor arkasından, ona da hedef gözetmeksizin ateş ediyorlar. Bir kurşun kızın baldırına isabet ediyor, kemiği kırılıyor. Spor hayatı bitiyor kızın. Belki iyi bir sporcu olabilirdi" diye konuştu.