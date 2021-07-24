Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 yaralı

Tartıştığı şahsa bıçak çeken genç, tabancayla bacağından vurularak yaralandı

Olay yeri yaralıdan akan kanlar nedeniyle adeta kan gölüne döndü

İSTANBUL - Beyoğlu'nda tartıştığı şahsa bıçak çeken genç, tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Olay yerinin adeta kan gölüne döndüğü kavgada yaralı genç hastaneye kaldırılırken, Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği görevlileri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 19.15 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde cadde üzerinde yürüyen Ersin E., önceden husumetli olduğu İbrahim U. ve Alparslan Ç. ile karşılaştı. Gençler arasında başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü.

Olay yeri adeta kan gölüne döndü

Kavgada E. husumetli olduğu şahıslara bıçak çekti. Bunun üzerine belinden tabancasını çıkartan İbrahim U., E.'nin bacağına iki el ateş etti. Kavganın ardından saldırgan iki şahıs kaçarken, baldırından yaralanan genç ise cadde üzerindeki marketin önüne oturdu. Olay yerinin adeta kan gölüne döndüğü olayda yaralı genç, vatandaşların aracıyla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beyoğlu polisinin yakaladığı saldırgan serbest

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, şüpheliler İbrahim U. ve Alparslan Ç.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli İbrahim U. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.