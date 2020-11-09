Son dakika... Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı'nda Yüzyılın Anlaşması'na karşı mücadele çağrısı yapıldı - Son Dakika

Son dakika... Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı'nda Yüzyılın Anlaşması'na karşı mücadele çağrısı yapıldı

09.11.2020 00:23
Son dakika... Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı'nda Yüzyılın Anlaşması'na karşı mücadele çağrısı yapıldı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde telekonferans aracılığıyla "Kudüs Emanettir.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde telekonferans aracılığıyla "Kudüs Emanettir. Normalleşme İhanettir" sloganıyla düzenlenen 1. Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı'nda, bazı Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi reddedildi.

Kudüs ve Filistin'e Destek İçin Uluslararası Koalisyon ile Türkiye-Alemi İslam İlişkileri Merkezi (TAİM) tarafından düzenlenen konferans, kapanış bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminin Enformasyon Bakanı Salah Abdulmaksud tarafından okunan kapanış bildirgesinde, bazı Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinin, "düşman (İsrail) için yumuşak bir stratejik araç olduğu için", tüm şekliyle reddedildiği belirtildi.

"Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın bölgede devam eden çatışmalarda merkeziyetinin ve öneminin vurgulandığı" bildirgede, Filistin davasını tasfiye etmek ve İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 30'undan fazlasının ilhakını içeren "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği sözde Orta Doğu barış planına karşı mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi.

Bildirgede, ABD için yeni bir yönetimin seçilmesinin, "Filistin davasına yönelik stratejik düzeyde büyük bir fark oluşturmayacağı" aktarıldı.

"Gazze Şeridi'ne uygulanan abluka kaldırılsın" çağrısı

"İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne uygulanan haksız ablukanın kaldırılması" çağrısında bulunulan bildirgede ayrıca, İsrail hapishanelerinde zor şartlar ve kasıtlı tıbbi ihmalden muzdarip Filistinli mahkumların acılarının da tüm medya, siyasi ve insan hakları düzeylerinde acil eylemlerle vurgulanması istendi.

Konferansın açılışında konuşma yapan Kudüs ve Filistin'e Destek İçin Uluslararası Koalisyon Başkanı Hemmam Said, "Filistin ne satılabilir ne hediye edilebilir ne de değiştirilebilir. (İsrail ile) Normalleşme ihanettir ve münafıklara ve Yahudilere velayet vermektir." demişti.

Konferansın hedefinin, asıl dava olan Kudüs ve Filistin davasını desteklemek için İslam ümmetinin sözünü tek platformda toplamak olduğunu kaydeden Said, bu çerçevede tüm İslam ümmeti mensuplarından, tek saf olmalarını ve Mescid-i Aksa davasını desteklemelerini istemişti.

Kudüs ve Filistin'e Destek İçin Uluslararası Koalisyon Genel Sekreteri Muhammed el-Adluni de konferansa 75 ülkeden Filistin davasını destekleyen 5 binden fazla şahsiyetin katıldığını ve konferansın Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak için 7 dilde yayınlanacağını söylemişti.

Adluni, konferansın en önemli hedefinin, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması adını verdiği sözde barış planının Filistin sabiteleri ve haklarına yönelik olumsuz yansımalarını açıklamak ve özellikle İsrail'in ilhak planı başta olmak üzere Filistin davasının karşılaştığı sorunlara ışık tutmak olduğunu kaydetmişi.

İki gün süren konferansa Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Reysuni, Mescid-i Aksa Hatibi İkrime Sabri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Nelson Mandela'nın torunu Mandela Mandela gibi önemli şahsiyetler katıldı.

Koalisyon, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı'nda Yüzyılın Anlaşması'na karşı mücadele çağrısı yapıldı - Son Dakika


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