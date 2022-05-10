Son dakika... Bilecik'te yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Son dakika... Bilecik'te yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

10.05.2022 15:57
Son dakika... Bilecik'te yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Son dakika haber: Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezde sokak hayvanları olmak başta üzere birçok yaban hayvanının tedavi edildiğini bildirdi.

Bu şahinin, Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yaralı olarak getirildiğini belirten Avcı, "Kanatlarında kırık olan şahini tedaviden sonra bir süre misafir ettik. Uçabilir duruma geldikten sonra doğal ortamına saldık." ifadesini kullandı.

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Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bilecik'te yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bilecik'te yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika
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